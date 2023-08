Der Urlaub ist da und den möchten wir in vollen Zügen genießen. Doch dann das – in das eigene Hotelzimmer wird eingebrochen. Wir verraten dir, warum ein Handtuch dagegen helfen kann.

Egal ob am Meer oder in den Bergen – die freien Wochen, die wir fernab von unserer Heimat verbringen, dienen einzig und alleine der Erholung. Leider kommt es hin und wieder ganz anders, als wir es ursprünglich geplant haben. Ein Einbruch in das eigene Hotelzimmer zählt dann vermutlich zu den Dingen, die wir eher vermeiden möchten. Wir verraten dir einen ganz einfachen Tipp, wie du das verhindern kannst.

Anti-Einbruch: Diesen Trick solltest du kennen

Im Internet lassen sich unterschiedliche Tricks finden, die gegen einen Einbruch helfen sollen. Doch in diesem Fall reicht schon ein Alltagsgegenstand. Im Video erfährst du, warum du ein Handtuch über deine Hoteltürklinke hängen solltest.

Verwendete Quelle: merkur.de