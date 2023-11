Auf diesem weihnachtlichen Suchbild verstecken sich fünf Schneemänner, denen die Nase fehlt. Kannst du sie in nur fünfzehn Sekunden finden?

Egal ob Zuhause, unterwegs oder in der Pause – Suchbilder sind ein toller Zeitvertreib, der nicht nur Spaß macht, sondern auch unser Gehirn trainiert. Möchtest du dich an einem versuchen, bei dem du auf jedes Detail achten musst? Schaue dir dieses Bild an und versuche alle fünf Schneemänner, denen die Nase fehlt, in nur fünfzehn Sekunden zu finden.

Augentest: Findest du alle Schneemänner?

Augentest: Findest du die fünf Schneemänner, die keine Nase haben? © Dudolf.com

Wie viele Übeltäter ohne Nase hast du auf diesem Suchbild gefunden? Im Video verraten wir dir, wo sie sich alle verstecken.

Verwendete Quelle: dudolf.com