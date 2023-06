Auto abkühlen: Mit dem Schlüssel-Trick gegen die Sommerhitze

So kühlt ihr euer Auto mit dem Schlüssel-Trick sofort ab

Brütende Sommerhitze So kühlt ihr euer Auto mit dem Schlüssel-Trick sofort ab

Ein überhitztes Auto ist unangenehm und kann sogar gefährlich für die Insassen werden. Im Video seht ihr, wie ausgerechnet euer Autoschlüssel den Wagen sofort abkühlen kann.

Hurra, der Sommer ist da! Doch sehr wir uns über Sonne und Hitze freuen: Als Autobesitzer ist es manchmal etwas zu viel des Guten, wenn der Wagen lange in der Sonne geparkt war. Schließlich kennt so ziemlich jeder von uns die unangenehme Überraschung, wenn man das eigene Auto als Glutofen vorfindet. Zum Glück könnt ihr das Problem mit einem kleinen Trick schnell entschärfen!

Auto-Hitze: Für manche Passagiere gefährlich

Inzwischen weiß wohl jeder, dass das Innere eines Autos bei zu langer Sonneneinstrahlung nicht nur "unangenehm warm" wird, sondern schnell Backofen-Temperaturen erreicht, die lebensgefährlich sind. Aus gutem Grund wird immer wieder davor gewarnt, kleine Kinder oder Haustiere in einem geparkten Wagen zurückzulassen, wenn draußen sommerliche Temperaturen herrschen. Doch wer generell Kreislaufprobleme hat, wird auch schnell von der Hitze mitgenommen, wenn er nur in ein überhitztes Auto einsteigt und damit losfährt. Selbst die beste Klimaanlage oder Belüftung braucht schließlich Zeit, um die Temperatur einigermaßen zu senken. Und auch ein kurzer Schwindelanfall ist im Straßenverkehr schnell lebensgefährlich.

Der Trick für die schnelle Abkühlung

Genau aus diesem Grund machen die meisten Autofahrer an heißen Sommertagen auch erst einmal die Fahrzeugtüren weit auf und lassen die Hitze im Wagen abziehen, bevor sie losfahren. Denn unabhängig von den Kreislaufproblemen hat wohl niemand Lust, sich auf einen kochend heißen Autositz zu setzen, und sich die Finger am Lenkrad zu verbrennen. Es gibt aber tatsächlich bei den meisten Fahrzeugmodellen einen Trick, mit dem ihr diese Entlüftung beschleunigen könnt - und das oft schon, bevor ihr überhaupt bei eurem Wagen angekommen seid. Im Video oben seht ihr, wie euer Autoschlüssel euch dabei hilft, in ein angenehm abgekühltes Auto einzusteigen!