Baba Wanga verstab 1996 in Sofia.

von Helen Kreimer Als "Blinde Wahrsagerin" wurde Baba Wanga weltberühmt – und was sie für 2023 vorhersagte, lässt einen schaudern ...

Baba Wanga wurde als die "Blinde Wahrsagerin" bekannt. Die Bulgarin verstarb am 11. August 1996 in Sofia. Doch ihre Anhänger und Anhängerinnen untersuchen ihre Voraussagungen und versuchen, sie für unsere heutige Zeit zu interpretieren. Denn viele ihrer Prophezeiungen sollen sich bewahrheitet haben. So habe sie unter anderem die Coronapandemie und viele weitere Ereignisse vorhergesagt. Doch wie sah ihre Prognose für 2023 aus?

Baba Wanga: Ihre Vorhersage für 2023 ist alles andere als rosig

Ihre Prophezeiung für das kommende Jahr wurde nun veröffentlicht und hält viele Katastrophen bereit. Was uns laut Wanga in den nächsten zwölf Monaten erwarten könnte, erfahren Sie im Video.

Verwendete Quelle: rtl.de