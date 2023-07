Ein Hochzeitslook, der begeistert: Diese Braut hat ihrem Baby eine ganz besonders prominente Rolle bei den Feierlichkeiten zukommen lassen.

Als die Hochzeitsfotografin Laura Schaefer aus Steubenville in den USA die wunderschöne Braut Dalton Mort fragte, ob sie am Tag ihrer Hochzeit einen Schleier tragen würde, sagte diese: "Nein, ich werde meine Tochter Ellie tragen."

Hochzeitsfotos, die begeistern: Baby Ellie ist immer dabei

All die zauberhaften Bilder, die an diesem Tag im Juli 2018 entstanden sind, siehst du im Video! Herzlichen Dank an Laura von "Fire and Gold Photography", dass wir diese schönen Bilder hier zeigen dürfen.

Verwendete Quellen: Archiv, Fire and Gold Photography