Black Friday 2017: Das solltest du jetzt über die Schnäppchenjagd wissen!

Der Black Friday hat Tradition:

Man kann sich ja darüber streiten, ob amerikanische Traditionen auch in Deutschland gefeiert werden sollten - aber der Black Friday kommt uns doch sehr gelegen! In den USA wird so der Freitag nach Thanksgiving genannt. Damit fällt der Black Friday 2017 auf den 24. November.

Und da der Truthahn immer am vierten Donnerstag im November auf den Tisch kommt, läutet der schwarze Freitag mit ordentlich Rabatten schon mal die Weihnachtssaison ein. Die meisten Amerikaner nutzen ihn als Brückentag und stürmen (im wahrsten Sinne des Wortes) schon mal die Geschäfte, um erste Geschenke zu besorgen.

Woher stammt der Name Black Friday?

Es gibt zu dem Namen mehrere Theorien. Die Wahrscheinlichste ist diese: Der schwarze Freitag verdankt seinen Namen Beamten der Polizeibehörde Philadelphia aus den 60er Jahren. Sie benannten den Tag nach den vielen shoppenden Menschen, die wie eine schwarze Masse aussahen.

Andere Erklärungen reichen über Händler, die an diesem Freitag schwarze statt rote Zahlen geschrieben haben. Wiederum eine andere Theorie besagt: Am Black Friday bekamen die Händler schwarze Hände vom Zählen der Geldscheine. Egal, woher der Name stammt, der Black Friday kann auch uns ziemlich nützlich sein.

Und deshalb können wir vom Black Friday profitieren

Schon seit ein paar Jahren profitieren auch wir von dem "schwarzen Freitag". Immer mehr Marken und Onlinehops richten die fetten Rabatte auch an deutsche Kunden und geben ihnen den gleichen Discount. Gar keine schlechte Idee, finden wir. Denn so sparen wir nicht nur ein paar Euro, sondern auch den Einkaufsstress kurz vor Weihnachten. Let’s shop!

Wann findet dieses Jahr der Black Friday statt

Am 24. November 2017 haben wir 24 Stunden lang die Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke, Klamotten und Technikkram bei zahlreichen Marken vergünstigt zu shoppen. Aber nicht nur an diesem Tag können wir mit Rabatten ordentlich einkaufen, auch am darauffolgenden Montag geht es weiter. Im Übrigen: Im letzten Jahr wurde die magische Umsatzgrenze von eine Milliarde überschritten. Ob es wohl dieses Jahr noch mehr wird?

Kennt ihr schon den Cyber Monday?

Denn am Montag den 27.11. folgt der Cyber Monday, eine Sale-Aktion von Amazon, die allerdings bereits von mehreren Online-Shops adaptiert wurde.

Genau so wie am Freitag zuvor warten dann zwischen 20-70 Prozent Rabatte auf die Kauflustigen. Allerdings bezieht sich das Angebot dann ausschließlich auf die Online-Shops.

Black Friday 2017 - wo kann ich sparen?

In den nächsten Wochen stellen wir euch hier nach und nach Shops und Marken vor und geben euch gleich den passenden Rabattcode. So könnt ihr am Black Friday und Cyber Monday sofort loslegen!

Aber eins ist sicher, die meisten amerikanischen Marken, die es auch auf den Einkaufsstraßen Deutschlands gibt, werden in diesem Jahr wieder mit tollen Rabatten locken. Nicht mehr lang und es geht los!