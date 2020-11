Der Black Friday 2020 steht vor der Tür und schon jetzt bringen uns die (Online-)Händler mit ersten Angeboten und Rabatten in Stimmung.

Die Weihnachtszeit rückt in großen Schritten näher und so warten nicht nur ausgesprochene Schnäppchenjäger voller Vorfreude auf den alljährlichen Black Friday 2020. Denn von großen Shopping-Playern bis hin zu kleinen Boutiquen: Die kauffreudige Laune der Kunden lässt sich kaum jemand entgehen und lockt mit super Angeboten und Top-Deals. Eine Win-Win-Situation, denn wir als Kunde können dabei mächtig sparen. So macht das (Weihnachts)-Shopping besonders viel Freude. Und bei all dem Ersparten ist vielleicht auch das ein oder andere Präsent für uns selbst noch drin.

Black Friday 2020: Erste tolle Angebote begünstigen unseren Weihnachtseinkauf

Die Preisschlacht hat begonnen. Ja, wir müssen es so nennen, denn bereits jetzt versuchen zahlreiche Händler uns mit Rabatten zum Kaufen zu bewegen und sich gegenseitig mit attraktiven Angeboten zu überbieten. Wir wehren uns nicht, sondern lassen uns gern umwerben. Um schon jetzt ein paar super Schnäppchen abzugreifen, haben wir uns für euch einmal umgeschaut und die besten frühzeitigen Angebote zusammengetragen. Denn: Was man hat, hat man. Nicht wahr?!

Extratipp: Du hast schon lange etwas auf deinem Wunschzettel und hast Angst, dass es am Black Friday 2020 zu schnell ausverkauft sein wird? Dann melde dich bei deinem Lieblingshänder, wenn der so etwas anbietet, in einem Treueprogramm, Newsletter oder Mitgliederprogramm an. Oftmals werden treue Kunden schon vorab über Top-Deals informiert. Amazon-Prime-Kunden erhalten beispielsweise oft sogar früher Zugriff auf Angebote und haben so einen zeitlichen Vorteil gegenüber den Nicht-Mitgliedern. Falls du noch kein Prime-Kunde bist, kannst du eine 30-tägige, kostenlose Prime-Mitgliedschaft abschließen und am Black Friday 2020 bzw. in der Cyber Week 2020 besonders schnell und leicht sparen.

Erste Black-Friday-Angebote 2020 bei Amazon

Haarentfernung mit einem Epilierer ist zwar nicht die sanfteste Methode - doch eine der besten Methoden überhaupt. Denn mit einem guten Gerät, wie diesem Braun Silk-épil 9 Flex, geht es schnell, hautschonend und das Ergebnis, das wochenlang anhält entschädigt für das bisschen Ziepen. Zumal dieses Exemplar sogar mit weiteren Aufsätzen versehen ist und zum Beispiel mit einem Massage-Pad für Entspannung am ganze Körper sorgt.

Egal ob beim Shoppingbummel, im Büro oder beim Cafébesuch mit deinen Freundinnen - mit dieser schlicht-eleganten Handtasche bist du immer stilvoll gekleidet. Dazu ist sie ein kleines Platzwunder: Eine kleine Shoppingbeute oder auch deine Unterlagen und den Laptop fürs Büro finden in ihr locker Platz.

Sportlich, aktiv und gesund bleiben - das ist nicht immer so einfach. Doch mit einer Tracking-Uhr wie der Fitbit Inspire hat man alles auf einen Blick und am Arm einen ständigen Reminder. Das hilft, um sich selbst zu motivieren und seine Ziele und seine Fortschritte zu verfolgen. Da es aber auch um die Gesundheit geht, behält der Fitnesstracker auch ein Auge darauf, ob du genug schläfst und natürlich deine Herzfrequenz.

Für die passende Pflege nach der Reinigung bieten sich verschiedene Seren gut an. Zum Beispiel eines mit Hyaluronsäure, das bekanntermaßen als Geheimwaffe gegen die Hautalterung gilt.

Ihr schaut nach einer Uhr für eure Mutter, Oma, beste Freundin oder Partnerin? Dann ist diese Damenuhr von Michael Kors genau das Richtige, denn sie ist schick, edel und definitiv ein Eyecatcher.

Besonders im Herbst und Winter freuen wir uns über eine weiche Kuscheldecke. Diese Heizdecke ist genau das, aber sie bietet noch viel mehr, denn neben verschiedenen Temperaturstufen mit elektronischer Temperaturregelung besitzt sie auch ein Sicherheitssystem und eine Abschaltautomatik. Diese schaltet sich nach 3 Stunden automatisch ab.

Sie ist und bleibt einer der Verkaufsschlage schlechthin: Die Jamie Oliver Pfanne von Tefal. Nun wird man nicht automatisch zum Cheflkoch mit dieser Pfanne - doch der integrierte Temperaturanzeiger, die Anti-Haft-Versiegelung, der auch metallische Pfannenwender und Co. nichts anhaben können - als das macht das Kochen und Braten deutlich leichter und angenehmer.

Wann ist der Black Friday 2020?

Auf Black Friday kann man sich das ganze Jahr über freuen. Unter anderem deswegen, weil man immer genau weiß, wann er auf einen wartet. Wie inzwischen wohl bekannt, hat der Black Friday seinen Ursprung in Amerika. Dort schließt der Black Friday stets an einen sehr wichtigen Feiertag der USA an: Thanksgiving, die amerikanische Version unserer Erntedankfestes. Thanksgiving jedenfalls fällt stets auf den vierten Donnerstag im November, somit findet der Black Friday immer am vierten Freitag im November statt. 2020 wird dies der 27. November sein.

Was mit einem einzelnen Schnäppchentag begann, ist inzwischen zu einer ganzen Woche des Shoppings gewachsen. Egal, ob Shopping-Riesen wie Amazon und große Handelsketten oder kleinere Händler, viele von ihnen locken schon früher mit ersten Angeboten, um uns auf die Jagd nach den besten Deals und Top-Angeboten einzustimmen. Das Hauptaugenmerk liegt dann aber auf der Cyber Week, die mit dem Cyber Monday am Wochenanfang nach dem Black Friday endet.

Cyber Week: 23.11.20 - 30.11.20

Black Friday: 27.11.20

Cyber Monday: 30.11.20

So feierte der Black Friday seinen Siegeszug in Deutschland

Schon seit einigen Jahren erfreut sich der Black Friday und die dazugehörigen Shopping-Angebote auch in Deutschland äußerst großer Beliebtheit. Kein Wunder. Immerhin bietet der Zeitraum Ende November den idealen Startschuss, um in die Phase des Weihnachtsshoppings zu starten. Seit 2013 kann man sagen, hat sich der Black Friday auch bei deutschen Kunden als Auftakt und als "Feiertag der Schnäppchenjäger" etabliert. Kein Wunder: Immerhin sind mit den Jahren immer mehr Unternehmen und Händler auf den Zug aufgesprungen. Die Bandbreite an Angeboten reicht inzwischen von Elektronik über Fashion & Beauty bis hin zu Interior.

Hinzu kommt, dass auch die unterschiedlichsten "Shopping-Typen" bedient werden. So ist es am Black Friday egal, ob man lieber auf der Shoppingmeile von Geschäft zu Geschäft zieht und die Regale nach tollen Angeboten durchforstet, lieber im Internet markt- und produktübergreifende Online-Händler wie Amazon besucht oder ganz gezielt dem Online-Store bzw. Flagship der liebsten Brands einen Besuch abstattet. Die Deals findet man so ziemlich überall (und natürlich gebündelt hier bei uns).

Wieso eigentlich Black Friday?

Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum DAS Shopping-Highlight des Jahres so einen negativ konnotierten Namen trägt? Immerhin verbindet man doch mit dem "schwarzen Freitag" einen für die Weltwirtschaft wirklich sehr schlimmen Tag. Der Börsencrash von 1929 als Vorbild für einen Shopping-Exzess? Merkwürdig. Tatsächlich ist inzwischen nicht mehr klar zu sagen, woher der Name Black Friday für die heutige Rabattschlacht stammt. Die einen sagen, er soll an das Chaos erinnern, dass damals am Freitag nach dem Börsencrash herrschte. Andere meinen, die Händler bekämen vom vielen Geldzählen ganz schwarze Hände und wieder andere meinen, die vielen Kunden würden zu einer schwarzen Masse verschmelzen. Jede Geschichte hat etwas für sich, nicht wahr?!

Ist der Black Friday nur ein großer Schwindel?

Im Grunde zeitgleich mit der Ausbreitung des Black Fridays in Deutschland wuchs auch die Debatte über den wirklichen Nutzen bzw. die Ersparnis der Käufer an. Denn eines ist sicher: Nicht jeder angepriesene Rabatt ist echt. Was wir meinen? Wird ein Produkt, sagen wir mal, mit 50 Prozent Preisnachlass verkauft, heißt das nicht automatisch, dass der Käufer auch 50 Prozent spart. Oftmals gehen diese Angaben von deutlich höheren Ursprungspreisen aus. Wenn dieses Produkt nun aber schon eine Weile auf dem Markt ist, kostete es vor dem Black Friday sicherlich schon längst nicht mehr den einstigen UVP-Preis. Das heißt nicht, dass der Kunde nicht dennoch etwas spart. Nur könnte es zum Beispiel sein, dass die Ersparnis "lediglich" bei 15 Prozent liegt. Das sollte man sich bewusst sein und im Idealfall Produkte, die man sich seit längerer Zeit schon wünscht, bereits ein paar Wochen vor dem Black Friday beobachtet, um dann den Preis bzw. die Ersparnis besser einordnen zu können.

Kleiner Tipp: Mach dir am besten vor dem Black Friday 2020 eine Einkaufsliste. Das klingt vielleicht langweilig und natürlich lassen auch wir uns gern von den Angeboten mitreißen und machen Impulsivkäufe. Doch wenn du dir vorher Gedanken machst, was du wirklich brauchst, weißt du im Zweifel auch, ob es erst der zweite oder schon der zehnte "unnötige" Zusatzkauf ist.

Wir wünschen euch eine tolle Schnäppchenjagd am Black Friday 2020!