Oma (83) wird zum Blumenmädchen und stiehlt dem Brautpaar die Show 😍

Die Hochzeit von Brenna Kleman und Brock Kendall wird nicht nur dem Brautpaar in Erinnerung bleiben. Das liegt nicht nur an einer schönen Feier mit rührenden Momenten – wobei es davon sicherlich viele gab! – sondern vor allem an einem der Gäste. Die unerwartete Hauptrolle der Zeremonie spielte ausgerechnet Brennas Großmutter.

Das Blumenmädchen ist die Großmutter der Braut

Die 83-Jährige trat als Blumenmädchen auf! Und wie sie das tat: Fotograf Thomas Felts hat im richtigen Moment abgedrückt.

Das Blumenmädchen selbst hätte nicht damit gerechnet, dass ihr Auftritt auf der Hochzeit sie weltweit bekannt machen würde. Deswegen möchte sie nur Großmutter genannt werden.

Eigentlich wollte die 83-Jährige ihrer Enkelin nur eine Freude bereiten. Die Braut hatte sich gewünscht, dass ihre Großmutter auf ihrer Hochzeit als Blumenmädchen auftritt. Daraufhin stürzte sich diese sofort in die Recherche, was von ihrer Rolle erwartet würden werden. Schließlich wollte sie alles richtig machen!

Ein flottes Blumenmädchen von 83 Jahren

Wir würden sagen: Die Erwartungen hat die Großmutter mehr als übertroffen. Und auch Thomas Felts beweist, wie wichtig Hochzeitsfotografen sind. Denn er hat den Moment eingefangen, in dem die Augen der Gäste eigentlich noch auf das Brautpaar gerichtet sind.

Mit dem Ende der Zeremonie wirft das Blumenmädchen Blüten in die Luft – und sieht dabei so verzückt aus, als würde sie sich selbst die größte Freude machen! Sogar ihre Füße heben in großmütterlicher Begeisterung ein paar Zentimeter vom Boden ab.

Nach ihrem großem Moment ziert ein verschmitztes Grinsen das Gesicht des Blumenmädchens, auf dem ein gewisser Stolz abzulesen ist.

Manchmal sind Traditionen dazu da, um sie zu brechen. Wer sagt, dass ein Blumenmädchen zwingend ein Kind sein muss? Die Geschichte von Brennas und Brocks Hochzeit beweist abermals, dass eine Hochzeit an keinerlei Richtlinien gebunden ist – außer an die eigenen!

