Brautkleid-Fail! Mann sucht Kleid aus - als die Braut es sieht, will sie die Hochzeit absagen

Er hatte es so gut gemeint, doch leider traf Bräutigam Andy (30) aus Jersey nicht den Geschmack seiner Braut Anna (26). In der britischen TV-Show "Don't tell the Bride", zu Deutsch "Nichts der Braut verraten", bekam der junge Mann ein ordentliches Hochzeitsbudget und die Aufgabe, komplett allein ihre Hochzeit zu planen.

Weil seine Anna ursprünglich aus der Ukraine kommt, wollte Andy seine Braut mit einer traditionellen ukrainischen Hochzeit in der Ukraine überraschen und ließ dafür sogar die ganze Familie dorthin fliegen.

Anna träumt von einem Traum in Weiß

Doch großes Pech: Anna träumte von einer ganz anderen Hochzeit. Die Braut wünschte sich eine klassische Hochzeit in Weiß in einem typisch englischen Landhaus, berichtet die "Daily Mail".

Es kommt, wie es kommen muss: Angekommen in der Ukraine folgt für die Braut ein Schock auf den nächsten. Zuerst erschrickt sie über die bunten Kleider, die Andy für ihre Brautjungfern ausgesucht hatte. Statt in zartem Rosa treten die Damen in bunten Folklore-Kleidern auf. "Wir sehen aus wie Elfen", scherzt eine der Brautjungfern. Braut Anna ist alles andere als begeistert. Entsetzt kommentiert sie: "Die Kleider sehen aus wie große Tischdecken!"

Das Brautkleid ist ein Schock für die Braut

Doch der größte Schock folgt erst beim Anblick ihres eigenen Brautkleids! Während Anna von einer zarten Spitzenrobe ganz in Weiß träumte, hatte ihr künftiger Ehemann eine ganz andere Idee.

Er überrascht seine Braut mit einem traditionellen Brautkleid mit bunter Blumenstickerei. Das Kleid ist verziert mit roten Blumen und grünen Blättern, am Saum hat es eine rote Borte. Kostenpunkt: stolze 180 Euro.

Für das Geld muss man erstmal ein Brautkleid kriegen, dachte sich möglicherweise auch Bräutigam Andy. Doch seine Rechnung geht nicht auf.

"Ich kann das nicht tragen"

Braut Anna ist völlig entsetzt, als sie das billige Brautkleid sieht und bricht in Tränen aus. "Ich kann das einfach nicht tragen", weint sie. "Das Kleid ist ein Witz. Ich denke, nicht mal die Person, die dieses Kleid gemacht hat, kann es leiden."

Die Braut findet das Kleid derart schrecklich, dass sie nicht einmal mehr heiraten will. "Ich möchte ihn nur fragen warum", weint sie.

Ich habe das Gefühl, er hasst mich gerade. Ich habe das Gefühl, ich möchte ihn nicht heiraten, was verheerend ist. Wie konnte er mir das antun?

Was für eine schreckliche Situation! Doch es kommt noch dicker. Ihren Junggesellinenabschied soll Anna mit ihren Freundinnen in einer Billiard-Halle feiern. Völlig am Ende verkündet die Braut:

Mädels, wenn jemand nach Hause gehen will, ist das völlig okay für mich. Ich fühle mich einfach schrecklich. Ich denke, alle wissen, wie ich mich fühle, ohne dass ich ein Wort sage.

Die Brautmutter rettet die Situation

Schließlich versucht die Mutter der Braut die Situation zu rettet, und bietet Andy an, ihm das Geld für die Flugtickets zurückzugeben, damit er Anna ein besseres Kleid kaufen kann - denn der Bräutigam ist inzwischen blank, das Hochzeitsbudget ausgereizt.

So bekommt Anna doch noch ein weißes Spitzenkleid und sagt schließlich auch Ja.

Zuletzt bedankt sie sich mit emotionalen Worten bei ihrem Ehemann. "Dies ist nicht das britische Herrenhaus, das ich wollte, aber wenn ich meine ganze Familie hier sehe, berührt mich das tief. Es ist sehr emotional", schwärmt sie.

Er hat einen sehr tiefen und besonderen Ort in meinem Herzen berührt, indem er diese Hochzeit geplant hat.

Wie schön, dass diese Hochzeit schließlich doch noch so ein schönes Fest geworden ist und die Braut glücklich damit war! Wir wünschen dem Brautpaar von Herzen alles Gute! Die ganze Episode der Hochzeit von Anna und Andy ist hier bei E4 zu sehen (Paid Content).





Verwendete Quellen: dailymail.co.uk