von Susanne Lange Die Weinglaspflege von "BRILAMO" – müheloses Polieren garantiert? "Die Höhle der Löwen" zeigt den Polierstab und das passende Tuch zum Reinigen von Weingläsern und wir testen. Kann das neuartige Produkt unsere Brigitte-Autorin überzeugen?

Wer kennt es nicht? Nach einem geselligen Abend mit Wein und gutem Essen steht spätestens am nächsten Morgen der Abwasch an. Die Geschirrspülmaschine kann man dafür meistens vergessen, bilden sich doch meistens viele Schlieren auf den Weingläsern. Da liegt der Griff zum Handtuch nahe. Aber auch das bringt meistens nicht den gewünschten Glanz zurück. Dafür soll nun der neuartige Polierstab und das Poliertuch von "BRILAMO" sorgen. Ich habe beides getestet.

Was ist der "Brilamo"-Polierstab und was verspricht er?

Das Set aus Stab und Tuch verspricht die effektive, passgenaue Reinigung des Glasinneren und -äußeren. Außerdem soll es Wasserrückstände und Fingerabdrücke vorbeugen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.

"BRILAMO"-Polierstab inklusive Tuch aus "Die Höhle der Löwen" im Test

Der Polierstab wird zusammen mit dem Tuch in einem schönen Karton geliefert. Der Glaspolierstab ist aus einem harten Stiel und weichen, silikonartigen Lamellen geformt. Die Lamellen sollen für ein passgenaues Polieren sorgen. Ich probiere das Produkt mit dem weichen, weißen Poliertuch zuerst an einem bauchigen Rotweinglas aus. Mit ein wenig Druck spreizen sich die Lamellen im Glas und schmiegen sich mit dem Tuch an das Glasinnere an. Nun drehe ich ein paar Mal. Das Ergebnis ist gut. Für die Außenseite nehme ich die Hände und poliere wie gewohnt.

Als zweites teste ich den Stab an einem Weißweinglas, das unten bauchig ist und sich nach oben verengt. Dort funktioniert der Stab nicht ganz so gut. Ich muss mehrmals nachjustieren und erkenne bei diesem Vorgang keine wirkliche Zeitersparnis. Als Nachteil empfinde ich, dass sich der Stab öfter im Glas verdreht und die Spreizung der Lamellen dadurch verhindert wird.

Fazit: BRILAMO-Polierstab von "Die Höhle der Löwen"

Alles in allem kann ich sagen, dass der Stab mich nur teilweise überzeugen kann. Bei einem bauchigen Rotweinglas funktioniert der Stab, bei anderen Gläserdesigns eher semi. Da bin ich per Hand einfach schneller und effektiver. Pluspunkt ist natürlich, dass der Stab in sehr enge Gläser besser gelangt als die eigene Hand. Doch wirklich innovativ ist der Stab für mich nicht. Allerdings hält das Poliertuch was es verspricht. Die Gläser glänzen und alle Schlieren sind restlos weg.

