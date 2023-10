Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas verheiratet. Jetzt soll ihre Ehe allerdings derart kriseln, dass sie bereits "getrennte Leben" führen, enthüllt eine Quelle.

Catherine Zeta-Jones, 54, und Michael Douglas, 79, haben sich im Jahr 2000 das Jawort gegeben und gelten als echtes Hollywood-Traumpaar. Skeptiker:innen, die sich anfangs über den Altersunterschied der beiden empörten, bewiesen sie mit ihrer Liebe, dass Alter nur eine Zahl ist. Mit ihren gemeinsamen Kindern Dylan, 23, und Carys, 20, haben sie zudem nicht nur bezaubernde Familienauftritte auf dem roten Teppich hingelegt, auch in den sozialen Medien zeigen sich die Schauspielstars häufig harmonisch mit den Kids. Nun soll der Haussegen allerdings schief hängen.

Angeblich führen Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas bereits "getrennte Leben"

Ein Insider behauptet gegenüber "Radar Online", dass sich Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas auseinander gelebt hätten. Die Schauspielerin verbringe gern Zeit in Europa, um unter anderem an Charity-Events teilzunehmen, während sich der "Basic Instinct"-Darsteller lieber im gemeinsamen Haus in New York "verschanzt". "Die Ehe ist vorbei, aber sie wollen keine öffentliche Trennung beziehungsweise Scheidung durchziehen", will die Quelle wissen und fügt hinzu: "Also haben sie dieses Arrangement, das für sie funktioniert, weil niemand davon weiß. Sie führen definitiv getrennte Leben."

Das will besagter Insider auch an der Tatsache festmachen, dass das Paar sein Feriendomizil auf Bermuda veräußern will. Auf Anfrage der Publikation bestätigt Lyndy Thatcher, Maklerin von Sotheby's International Realty, die den Verkauf abwickelt, dass das Haus der Hollywoodstars zum Verkauf steht. Das Anwesen wurde 1827 erbaut und verfügt über eine riesige Veranda aus Zedernholz, einen Kräutergarten, einen Tennisplatz mit überdachten Aussichtspavillons sowie einem eingezäunten Pool. Das Haus im englischen Landhausstil hat fünf Schlafzimmer. Ob der Verkauf der Immobilie tatsächlich das erste Zeichen einer Ehekrise ist, bleibt abzuwarten. Die Schauspielstars, die bereits 2013 für wenige Monate eine Beziehungspause einlegten, haben sich diesbezüglich bisher nicht geäußert.

Verwendete Quelle: radaronline.com

