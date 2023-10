Cathy Hummels und Ludwig gibt's nur im Doppelpack. Die beiden stehen für "Double Trouble". Ihre Fans müssen sich jetzt aber von ihrem Sohnemann verabschieden – zumindest teilweise. Er hat eine wichtige Entscheidung für sich getroffen.

Jahrelang zeigten Cathy, 35, und Mats Hummels, 34, das Gesicht ihres Sohnes Ludwig, 5, auf ihren Instagram-Accounts nicht. Entweder wurde der Hummels-Sprössling nur von hinten fotografiert oder mit Hilfe von Emojis unkenntlich gemacht. Im Sommer 2022 änderte sich das dann: Immer öfter konnten Cathys Follower:innen das Gesicht ihres Kindes deutlich auf ihrem Account erkennen und ihm beim Aufwachsen zu sehen. Damit soll jetzt aber Schluss sein, wie Ludwig selbst entschieden hat.

Cathy Hummels: Ludwig "mag nicht immer Fotos machen müssen wie Papa und Mami"

In einem Posting vom 4. Oktober 2023 teilte die Influencerin mehrere Fotos, die sie mit ihrem Söhnchen auf der Wiesn zeigen. Auffällig dabei: Ludwig versteckt sich auf den ersten drei Bildern hinter dem Dirndl seiner Mama – und ist auf dem letzten Selfie nur von hinten zu sehen. Das kleine Versteckspiel erklärt Mama Cathy: "Ach ja: Ludwig mag in Zukunft was meinen und Papas Instagram Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein [sic]." Der Grund hierfür ist ziemlich einfach: Der Fünfjährige hat einfach keine Lust darauf, ständig für Fotos posieren zu müssen, wie es für seine berühmten Eltern zum Alltag dazugehört. "Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird", betont Cathy.

Die Entscheidung des Hummels-Sprösslings zieht nur wenige Stunden nach dem Posting weite Kreise. Cathys Follower:innen finden Ludwigs Ansage super – und freuen sich auch darüber, dass diese von seinen Eltern respektiert und umgesetzt wird. "Ludi, finde ich so super. Vorallem dass du klar sagst mag ich nicht [sic]" und "Recht hat er" heißt es in den Kommentaren.

Ludwig Hummels begleitet seine Mama Cathy dennoch gern zur Arbeit

Erst vor wenigen Wochen nahm Cathy Hummels an einem Event anlässlich des Weltkindertags in Hamburg teil. Dabei neugierig an ihrer Seite: Ludwig. "Er begleitet mich schon gerne zur Arbeit", verriet die Unternehmerin damals im GALA-Interview. Win-Win für Cathy selbst. Die freut sich nämlich, wenn sie ihren Sohn auch bei Events um sich haben kann. "Er soll sehen, was seine Eltern machen", strahlte sie in die Kamera.

Verwendete Quelle: instagram.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

cre