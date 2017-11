Diese 11 Fotos zeigen, dass unsere Großeltern noch cooler waren als wir!

Wir kennen unsere Großeltern meist nur mit weißen Haaren und als seeehr vernünftig. Doch natürlich waren sie auch mal jung und haben genauso viele Jugendsünden erlebt, wie wir.



Wenn du an alte Fotos von Oma und Opa denkst, kommen dir wahrscheinlich altmodische Motive in den Sinn. Auf Reddit und Imgur haben viele Enkelkinder die Fotos ihrer Großeltern veröffentlicht und eines fällt auf: Unsere Großeltern waren einfach noch cooler als wir! Sieh selbst:

Diese Pose kannten auch schon unsere Großeltern. Aber wo ist Opas Hose eigentlich?





Großeltern mit ihrem Motorrad in den 50er Jahren - einfach cool!





Uh la la! Hier machen sich Oma und Opa 1954 gerade für eine Kostümparty fertig.





Das sieht einfach nach Spaß aus! Da würde man glatt mitfeiern wollen.





Kleidertausch? Warum nicht! Oma und Opa waren definitiv nicht verklemmt.





Meine Güte, was für eine Lady! Bei diesen Erinnerungsfotos können unsere heutigen Selfies kaum mithalten.





Hast du solche Pärchenfotos? Wohl kaum. Aber bei Oma und Opa sah es auch einfach so cool aus!





Was für stylische Badeanzüge haben bitte unsere Omas getragen?! Sie wären heute wieder mega im Trend.





Hellooo!;-) Damals wie heute - Pilotenbrillen machen echt was her.





Krass! Opa wäre heute ein mega-cooler Hipster!





Wow, Love Is In The Air! Ganze 60 Jahre war dieses Paar zusammen. Also was lernen wir daraus? Liebe bedeutet nicht, zu sterben wie Romeo und Julia, sondern alt zu werden wie Oma und Opa.