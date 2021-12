Weil der Pilot kurz vor Start positiv auf eine Corona-Infektion getestet wurde, mussten die Passagiere eine Ewigkeit im Flugzeug eingesperrt bleiben. Auch die "Wiedergutmachung" der Airline dürfte den Frust der Reisenden nicht vermindert haben.

Flugreisen sind ja meist schon unter den besten Bedingungen stressig genug: Lange Security-Schlangen, knappe Anschluss-Verbindungen, Gates, die sehr weit auseinanderliegen - wirklich zur Ruhe kommen wir da meistens wirklich erst, wenn wir endlich an Bord sind und uns zurücklehnen können. Doch selbst dann kann es noch so manch unangenehme Überraschung geben: Eine junge Frau hat nun mit der Kamera festgehalten, wie sie mit den anderen Passagieren unfreiwillig in ihrem Flugzeug festgehalten wurde.

Corona im Flugzeug: "Das dauert leider noch ..."

Erst nach zwei Stunden Wartezeit am Terminal werden die Fluggäste überhaupt über das Problem in Kenntnis gesetzt: Weil der Pilot einen positiven Coronatest hatte, müssen nun alle abwarten, wie es weitergeht. Die Wartezeit ist allerdings sehr viel länger als gedacht - und was die Airline den Passagieren hinterher als Entschädigung anbietet ist eine echte Frechheit. Im Video seht ihr, was die Reisenden über sich ergehen lassen mussten.

