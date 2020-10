Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin sind in den vergangenen Tagen stark angestiegen.

Corona-Hotspots Hier verbreitet sich aktuell das Virus in Deutschland

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen aktuell wieder sprunghaft an. Besonders in einigen Gebieten ist die Lage besorgniserregend.

Erfahre hier, welche Gebiete die kritische 50er Marke (50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) bereits überschritten haben.

Hessen

Frankfurt zählte am Donnerstagnachmittag 59,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Einen Sprung bei der Inzidenz machte auch die Nachbarstadt Offenbach.

Berlin

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt in der Hauptstadt nun bei 52,8.

Bremen

Die Stadt Bremen hat erstmals die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Der Wert liege bei 57,6.

Baden Württemberg

Der Kreis Esslingen hatte am Vortag als erste Region in Baden-Württemberg die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten.

Niedersachsen

Mit den Landkreisen Emsland und Wesermarsch haben am Donnerstag zwei Kreise in Niedersachsen die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen zählen laut RKI Hamm, Remscheid und Hagen zu den Hotspot-Regionen. Auch Aachen-Stadt und Unna übertreffen nach eigenen Angaben die Marke von 50.

