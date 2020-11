Schnäppchenjäger aufgepasst, der Cyber Monday 2020 steht vor der Tür. Alle Infos rund um das Shopping-Event und die besten Angebote findet ihr hier, so verpasst ihr garantiert keinen Deal und könnt schöne Weihnachtsgeschenke günstig shoppen.

Das Weihnachtsshopping hat bereits begonnen, da darf neben der Black-Friday-Week, die seit Montag schon in vollem Gange ist, der Black Friday am kommenden Freitag und der Cyber Monday am 30.11.2020 (klar, an einem Montag) auf keinen Fall fehlen. Einige Tage müsst ihr euch jedoch noch gedulden, bis ihr euch vielleicht selbst wieder inmitten des Shoppingwahns befindet.

Was steckt eigentlich hinter dem Cyber Monday?

Der Cyber Monday ist immer am Montag nach Thanksgiving. Das besondere Fest in den USA findet jedes Jahr am vierten Donnerstag im November statt. Der Tag danach ist immer Black Friday. Darauf folgt dann am Montag immer der Cyber Monday.

Start des Events ist ab 00:01 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Im Unterschied zum Black Friday, an dem die Geschäfte aufgrund von Angeboten einen Massenandrang erwarten, beschränkt sich der Cyber Monday auf den Online-Handel. Viele renommierte Unternehmen nehmen inzwischen daran teil, sodass von Elektronik, Beauty, Mode bis Schmuck an diesem Shopping-Event wirklich alle Branchen vertreten sind.

Vorreiter waren für den Cyber Monday die USA. Durch sie kam der Shopping-Trend vor inzwischen zehn Jahren auch nach Deutschland. Vor allem beim Online-Versandriesen Amazon wird der Cyber Monday ganz groß geschrieben.

Durch Amazon-Prime von den Angeboten profitieren

Während des Cyber Mondays 2020 könnt ihr euch auf bis zu 50 Prozent Rabatt freuen. Euch werden von verschiedenen Online-Händler diverse Arten von Deals angeboten. Neben den regulären Angeboten und Angeboten des Tages (24 Stunden gültig, solange der Vorrat reicht) gibt es bei Amazon auch sogenannte Blitzangebote, bei denen die stark reduzierten Produkte nur für eine kurze Zeit heruntergesetzt sind. In der Regel gehen sie zwischen 6 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt online und sind für maximal sechs Stunden verfügbar.

Amazon-Prime-Mitglieder haben dafür einen besonderen Vorteil, sie sehen die Blitzangebote schon 30 Minuten vor allen anderen User. Dennoch gilt: Schnell zugreifen, denn die Produkte können blitzschnell ausverkauft sein. Hier könnt ihr euch noch schnell anmelden für die Prime-Mitgliedschaft und schon profitiert auch ihr am Black Friday und Cyber Monday von den Vorteilen.

Cyber Monday 2020: Die besten Angebote in der Übersicht

Hier findet ihr später die besten Cyber-Monday-Angebote 2020. Vorher könnt ihr bequem in der Black-Friday-Week oder am Black Friday shoppen, denn auch an diesen Tagen erwarten euch spannende Deals und tolle Angebote.

Ihr möchtet euch gern einen smarten Lautsprecher mit Alexa zulegen oder ihn verschenken? Ob Songs von Amazon Music, Hörbücher oder Podcasts zu streamen, Alexa kann auch Witze erzählen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, den Wecker stellen und vieles mehr. Hier bekommt ihr die aktuellste Version des Bestsellers.

Lesen ist euer absolutes Lieblingshobby. Mit diesem Kindle könnt ihr überall lesen, sogar in der Sonne am Strand. Das Beste: Die Akkulaufzeit hält nicht nur Stunden, sondern Wochen und Prime-Mitglieder lesen sogar kostenlos und erhalten Zugriff auf eine wechselnde Auswahl mit hunderten Büchern.

Mit dem Amazon Fire TV Stick starten und steuert ihr all eure Lieblingsfilme und Fernsehserien mit der Alexa-Sprachfernbedienung. Streamen soweit das Auge reicht und dann auch noch auf einem super Bild dank des 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR und HDR10+ Zugangs.