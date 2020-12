Schnäppchenjäger aufgepasst, heute ist der Cyber Monday 2020. Alle Infos rund um das Shopping-Event und die besten Angebote findet ihr hier, so verpasst ihr garantiert keinen Deal und könnt schöne Weihnachtsgeschenke günstig shoppen.

Das Weihnachtsshopping hat bereits begonnen, da darf neben der Black-Friday-Week, dem Black Friday und der Cyber Week, der Cyber Monday mit seiner Cyber Monday Week auf keinen Fall fehlen. Der Shoppingwahn geht jetzt in die letzte Runde.

Cyber-Monday-Week: Die besten Angebote im Überblick

Welche spannenden Deals und tollen Angebote euch erwarten, hier findet ihr die besten Angebote aus der Cyber-Monday-Week 2020.

Otto: Home affaire Tafelservice, 12-teilig, verschiedene Farben

Überall sieht man es derzeit und jeder will es haben, das Home affaire Tafelservice. Kein Wunder, denn wir finden die rustikale Holzoptik mit Spiraldekor auch super schick und zeitlos. Mit diesem 12-teiligen Set werdet sicher auch ihr glücklich. Psst, heute könnt ihr dabei besonders viel Geld sparen.

Otto: Ecksofa, wahlweise mit Kopfteilverstellung, verschiedene Farben

Eine neue Couch wäre bei euch mal wieder an der Zeit? Dieses Ecksofa sieht nicht nur verdammt stylisch und modern aus, es ist auch sehr hochwertig und bequem. Heute könnt ihr über 64 Prozent sparen und eine große Farbauswahl gibt es auch noch.

Christ: Daniel Wellington Damenuhr

Das perfekte Weihnachtsgeschenk! Bei Christ bekommt ihr heute noch bis zu 50 Prozent Rabatt auf Top-Marken wie Daniel Wellington, Tommy Hilfiger, Michael Kors, BOSS, Cluse und vielen weiteren. Der Rabatt wird entweder schon direkt angezeigt oder im Warenkorb verrechnet. Schnell sein, lohnt sich!

NUK: First Choice Perfect Start Babyflaschen-Set, unterschiedliche Farben

Das ideale Geschenk für alle werdenden und frischgebackenen Eltern! Das Babyflaschen-Set von NUK ist vollkommen BPA-frei und eignet sich zum Beifüttern des Babys. Das Set beinhaltet neben 2x Flaschen für 0 bis 6 Monate, 2x Flaschen für 6 bis 18 Monate, 2x Silikon-Sauger, 1x auslaufsicherer Deckel, 1x 2-in-1 Flaschenbürste, 1x Genius Schnuller bis 6 Monate und 1x Schnullerbox.

Microsoft Surface Pro 7: 2-in-1 Tablet

Ein neuer Laptop muss her? Dann empfehlen wir euch den Microsoft Surface Pro 7, denn der vereint Studio und Tablet in einem, sodass ihr super tippen, zeichnen, schreiben, arbeiten und spielen an einem Gerät können. Das Beste: Der Laptop ist super leicht und dünn.

Le Creuset: Topf-Set mit passenden Deckeln

Es ist mal wieder an der Zeit für neue Töpfe in eurem Haushalt? Dann kommt dieses Angebot ja gerade richtig. Das 5-teilige Topf-Set beinhaltet neben 3 herkömmlichen Töpfen, ein Bratentopf und eine Stielkasserolle. So bringt Kochen Spaß!

Bestseller: Übergroße tragbare Kuscheldecke, verschiedene Farben

Ihr mögt es gern kuschelig? Dann ist diese übergroße tragbare Decke genau das Richtige für euch. Der Bestseller ist super gemütlich, hält warm und bietet ausreichend Platz für jegliche Sitz- und Liegeposition. Das Beste: Ihr könnt sie auch super überall mit hinnehmen.

VITALmaxx Massagegerät für Schulter und Nacken

Entspannung pur: Das wärmende Massagekissen von VITALmaxx löst Verspannungen im Schulter-, Nacken- und Rückenbereich. Die vier rotierenden Massageköpfe ändern per Knopfdruck die Richtung und imitieren den Handdruck eines Masseurs – für eine perfekte Auszeit vom Alltag!

Reiskocher und Dampfgarer, 12 Programme

Der Multikocher von Reishunger bereitet auf Knopfdruck perfekten Reis zu und kann mit seinen 12 verschiedenen Programmen auch Suppen kochen oder Gemüse dämpfen. Besonders praktisch: Das Gerät verfügt über einen Timer und eine Warmhaltefunktion!

Weingenuss auf höchstem Niveau! Mit dem 3-teiligen Sommelier Weinset von WMF hat man das perfekte Geschenk für Weinliebhaber. In der edlen Walnussholzbox sind der Korkenzieher, Flaschenverschluss und Folienschneider bestens aufbewahrt.

Kristallklarer Sound: Die Bluetooth-Kopfhörer von Soundcore bieten ein einmaliges Klangerlebnis mit exklusiver BassUp-Technologie und perfekten Tragekomfort. Zusätzlich sind die Ear Buds wasserdicht und federleicht.

Mit dem elektrischen Hornhautentferner von Scholl haben trockene und rissige Füße keine Chance! Das Gerät kann sowohl trocken als auch nass angewendet werden und entfernt die Hornhaut effektiv mit zwei Geschwindigkeitsstufen.

Familie zu Weihnachten zu Besuch? Mit der Emsa Thermoskanne und dem praktischen Pumpspender hast du Tee oder Kaffee praktisch immer frisch zu Hand. Die 1,9 Liter Füllvolumen sind ideal für Festtage oder einfach kalte Wintertage zu Hause auf der Couch – denn die Getränke bleiben bis zu 12 Stunden heiß!

Severin: Waffeleisen mit Antihaftbeschichtung

Der Waffelautomat von Severin ist perfekt für die Zubereitung knuspriger Waffeln! Mithilfe eines Temperaturreglers und einer Backampel gelingen die Waffeln ohne Anbrennen, die Antihaftbeschichtung sorgt für ein rückstandloses Auslösen der Waffeln.

Bio Retinol-Serum 100 ml, hochdosiert mit 3 % Retinol

Das hochdosierte Bio Retinol-Serum unterstützt die Kollagenproduktion und sorgt so für ein glattes Hautbild. In dem Serum trifft Retinol auf pflegende Stoffe wie Aloe Vera, Vitamin C, Hyaluronsäure & Arganöl. Das Ergebnis: Sichtbar weniger Falten!

Du suchst noch ein Geschenk für den Liebsten? Mit der Fossil Smartwatch hast du das perfekte Präsent gefunden! Denn die hat eine Menge auf dem Kasten: Pulsmessung, Aufzeichnung der Herzfrequenz, GPS-Tracking sowie praktische Alltagshelfer wie Kalenderfunktion, Musikwiedergabe und Anzeigen der Smartphone-Benachrichtigungen.

Traumhaft schönes Haar! Der Philips DryCare Advanced Haartrockner punktet mit ThermoProtect-Technologie, die das Haar vor Hitzeschäden schützt und gleichzeitig schnell trocknet. Die doppelt so starke Ionisierungsfunktion sorgt mit ihrem Antifrizz-Effekt für eine Extraportion Glanz.

Oral-B iO 8: Elektrische Zahnbürste inkl. Reiseetui, verschiedene Farben

So bekommst du ganz leicht ein strahlendes Lächeln: Die elektronische Zahnbürste von Oral-B verbessert dank künstlicher Intelligenz den eigenen Putzstil und reinigt deine Zähne optimal. 6 Smart-Putzprogramme und Zahnfleischschutz sorgen für eine rundum gelungene Zahnpflege.

Das Remington Glätteisen PROluxe sorgt dank OPTIheat-Technologie für lang anhaltende Styling-Ergebnisse in nur einem Zug. Mit der Ultimate-Glide-Keramikbeschichtung werden die Haare schonend geglättet, außerdem verfügt das Gerät über 9 verschiedene Temperatureinstellungen.

Severin: Kontaktgrill zum Grillen und Toasten

Der Kontaktgrill von Severin ist perfekt zum Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse geeignet, man kann mit ihm aber auch Sandwiches toasten. Der Grill punktet mit einer hochhitzebeständigen Lackierung und kann dank 180°-Funktion zudem als Tischgrill verwendet werden.

Das professionelle Bleaching-Set von UniqueSmile sorgt in kürzester Zeit für strahlend weiße Zähne! Die Anwendung dauert nur 15 Minuten und hellt die Zähne um mindestens zwei Nuancen auf. Dank der einzigartigen PAP-Formel ist das Gel absolut schmerzfrei – für ein strahlendes Lächeln!

Thomas Sabo: Roségoldenes Armband aus 925er Sterlingsilber

Das elegante Armband von Thomas Sabo lässt unsere Herzen höher schlagen: Gefertigt aus hochwertigem 925er Sterlingsilber und mit weißen Steinen versetzt, wertet das roségoldene Armband jedes Outfit auf. Heute um mehr als die Hälfte reduziert!

Perfekt für kleine Bastler: Die LEGO Tuning-Werkstatt beinhaltet eine Garage, einen Abschleppwagen, einen Hot Rod sowie einen Wohnwagen und ein Motorrad und jede Menge Zubehör zum Reparieren und Spielen.

Sennheiser: kabelloser Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, unterschiedliche Farben

Endlich einen erstklassigen Sound mit individuellem Lautstärkeregler und tiefen dynamischen Bässen. Mit diesem kabellosen Kopfhörer (Over Ear) von Sennheiser könnt ihr euch problemlos mit dem Handy verbinden und überall eure Musik hören. Perfekt für den, der einen hochwertigen und trotzdem nicht überteuerten Kopfhörer sucht!

Tineco: Akku-Staubsauger, inkl. umfangreiches Zubehör, beutellos, 24 Monate Garantie

Ihr sucht einen Staubsauger ohne ständigem Kabelsalat, der aber nicht so teuer wie der von Dyson sein soll? Dann ist dieser Akku-Staubsauger von Tineco genau das Richtige für euch, denn es ist nicht nur einfach ein kabel- und beutelloser Akku-Staubsauger, der obendrein noch 24 Monate Garantie beinhaltet - nein, es wird auch noch tolles Zubehör geliefert: Bodenbürste mit LED-Beleuchtung und elektrisch angetriebener Bürste, Mini-Bodenbürste mit elektrisch angetriebener Bürste, eine Polsterbürste und Saugwerkzeug für Spalten und Ritzen.

Tefal: Jamie Oliver Pfanne, verschiedene Größen

Gefühlt ist definitiv keine Pfanne beliebter als die Jamie Oliver Pfanne von Tefal. Sie besitzt einen integrierten Temperaturanzeiger und eine Antihaft-Versiegelung aus Edelstahl und zaubert köstliche Gerichte im Nu. Eignet sich nicht nur hervorragend als Weihnachtsgeschenk, sondern auch super als Geburtstagsgeschenk!

Ihr möchtet euch gern einen smarten Lautsprecher mit Alexa zulegen oder ihn verschenken? Ob Songs von Amazon Music, Hörbücher oder Podcasts zu streamen, Alexa kann auch Witze erzählen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, den Wecker stellen und vieles mehr. Hier bekommt ihr die aktuellste Version des Bestsellers. Besonders viel spart ihr derzeit bei dem Vorgänger-Modell Echo Dot (3. Generation).

Was steckt eigentlich hinter dem Cyber Monday?

Der Cyber Monday ist immer am Montag nach Thanksgiving. Das besondere Fest in den USA findet jedes Jahr am vierten Donnerstag im November statt. Der Tag danach ist immer Black Friday. Darauf folgt dann am Montag immer der Cyber Monday.

Der Cyber Monday ist immer am Montag nach Thanksgiving. Das besondere Fest in den USA findet jedes Jahr am vierten Donnerstag im November statt. Der Tag danach ist immer Black Friday. Darauf folgt dann am Montag immer der Cyber Monday. Start des Events ist ab 00:01 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Für viele heißt das: Wach bleiben und lieber direkt zuschlagen, um gar nicht erst ein besonderes Schnäppchen zu verpassen.

Im Unterschied zum Black Friday, an dem die Geschäfte aufgrund von Angeboten einen Massenandrang erwarten, beschränkt sich der Cyber Monday auf den Online-Handel. Viele renommierte Unternehmen nehmen inzwischen daran teil, sodass von Elektronik, Beauty, Mode bis Schmuck an diesem Shopping-Event wirklich alle Branchen vertreten sind.

Vorreiter waren für den Cyber Monday die USA. Durch sie kam der Shopping-Trend vor inzwischen zehn Jahren auch nach Deutschland. Vor allem beim Online-Versandriesen Amazon wird der Cyber Monday ganz groß geschrieben. Hier werden auch eigene Produkte, wie der Echo Dot Kindle Fire TV Stick

Durch Amazon-Prime von den Angeboten profitieren

Während des Cyber Mondays 2020 könnt ihr euch auf bis zu 50 Prozent Rabatt freuen. Euch werden von verschiedenen Online-Händler diverse Arten von Deals angeboten. Neben den regulären Angeboten und Angeboten des Tages (24 Stunden gültig, solange der Vorrat reicht) gibt es bei Amazon auch sogenannte Blitzangebote, bei denen die stark reduzierten Produkte nur für eine kurze Zeit heruntergesetzt sind. In der Regel gehen sie zwischen 6 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt online und sind für maximal sechs Stunden verfügbar.

Amazon-Prime-Mitglieder haben dafür einen besonderen Vorteil, sie sehen die Blitzangebote schon 30 Minuten vor allen anderen User. Dennoch gilt: Schnell zugreifen, denn die Produkte können blitzschnell ausverkauft sein. Hier könnt ihr euch noch schnell anmelden für die Prime-Mitgliedschaft und schon profitiert auch ihr am Black Friday und Cyber Monday von den Vorteilen.