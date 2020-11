Der Black Friday 2020 liegt nun erst einmal hinter uns. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch dieses Cyber Weekend tolle Deals abzugreifen sind. Hier findet ihr die besten Angebote. Schnell sein, lohnt sich!

Die Weihnachtswunschzettel sind so langsam geschrieben. Die Schnäppchenjäger freuten sich über die Top-Deals am Black Friday 2020. Doch nun geht es weiter. Am Cyber Weekend sind noch so einige super Angebote und Rabatte abzustauben. Das Beste: Wenn ihr hier nicht fündig werdet, dann sicherlich beim Cyber Monday am kommenden Montag.

Die Top-Deals des Tages

Skagen

Nicht nur zur Weihnachtszeit eine schöne Geschenkidee (auch für sich selbst): Eine schicke Uhr, ein edles Armband oder eine elegante Kette. Wenn die Auswahl so groß und stilsicher wie von Skagen ist, fällt einem die Entscheidung zwar schwer, die Freude ist danach aber umso größer. Zum Glück gibt es am heutigen Tag 40 Prozent Rabatt (gilt nicht für bereits reduzierte Ware), der automatisch an der Kasse abgezogen wird. Auch eine Smartwatch kannst du heute bereits ab 79 Euro shoppen.

Hier geht’s zum Shop.

Nike

Affiliate Link Nike: 25% Rabatt auf ALLES Jetzt shoppen 34,99 € 34,99 €

Bei Nike kannst du heute mächtig sparen. Denn der beliebte Hersteller von Sport- und Lifestylemode schenkt dir heute einen satten Rabatt von 25 Prozent auf das gesamte Sortiment. Einfach während des Bezahlvorgangs den Code SHINE2020 eingeben und sparen. Easy!

Hier geht’s zum Shop.

Massagegerät

Spart euch die Kosten und den Weg zum Masseur mit diesem Massagegerät. Es erholt und entspannt die Muskeln, löst mit der Wärmefunktion Verspannungen und steigert die Blutzirkulation.

Weihnachten

Duftkerze

Affiliate Link -38% Bestseller: Yankee Candle Duftkerze im Glas, Christmas Cookie Jetzt shoppen 18,49 € 29,90 €

Die Kerzen sind euch in der Vorweihnachtszeit immer viel zu schnell heruntergebrannt? Das hört jetzt auf mit dieser Duftkerze, denn die brennen bis zu 150 Stunden. Gemütliche Abende sind da vorprogrammiert!

Adventskalender von Kölln Müsli

Affiliate Link -50% Bestseller: Adventskalender Kölln Müsli Riegel Hafer Jetzt shoppen 12,49 € 24,99 €

Euch fehlt noch ein Adventskalender? Dann solltet ihr hier bei diesem Angebot besonders schnell sein und zugreifen, denn heute spart ihr satte 50 Prozent auf den Adventskalender von Kölln Müsli - und der beinhaltet nicht nur Müsli-Riegel.

Beauty

Glätteisen

Affiliate Link -35% BaByliss Glätteisen 2in1 mit Ionen-Technologie Jetzt shoppen 63,98 € 99,90 €

Glatt oder lockig? Mit dem Glätteisen 2in1 Pure Metal von BaByliss müsst ihr euch nicht entscheiden, denn das Gerät kann die Haare sowohl glätten als auch schöne Beachwaves zaubern. Mit Diamant-Keramik und fünf Temperaturstufen für ein schonendes Styling.

Curler

Affiliate Link -50% BaByliss Paris Curl Secret Ionic 2: Automatischer Lockenstyler mit 2 Aufsätzen Jetzt shoppen 64,28 € 129,90 €

Perfekte Locken, Wellen oder Beach Waves im Handumdrehen und für wenig Geld bekommt ihr mit diesem coolen Curler von BaByliss.

Hyaluron-Serum

Affiliate Link -40% Hyaluron-Serum: Testsieger 2020, Made in Germany Jetzt shoppen 23,96 € 39,95 €

Ihr träumt von einer strahlend schönen Haut mit verjüngtem Hautbild? Dieses Hyaluron-Serum hilft euch dabei - und sparen könnt ihr heute auch noch ordentlich.

Gesichtsbürste

Affiliate Link -47% Beurer: Gesichtsbürste mit 4 Aufsätzen Jetzt shoppen 47,80 € 89,99 €

Die Beurer Gesichtsbürste sorgt für einen strahlenden Teint: drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen, zwei Rotationsmöglichkeiten und vier Aufsätze ermöglichen die optimale Reinigung der Haut.

Mode

Galeria

Egal, ob es ein kuschelweicher Pulli für Sie oder eine derbe Winterjacke für Ihn oder auch ein Spielzeug für die Kinder sein soll - bei Galeria gibt es beim "Black Shopping" 20 Prozent Rabatt auf Produkte der Kategorien: Kleidung, Wohnen, Schmuck & Uhren, Beauty, Sport, Taschen & Koffer sowie Spielzeug. Dafür muss beim Kauf lediglich der Code black angegeben werden und schon hagelt es Rabatt.

Herren-Hemd

Affiliate Link -49% Colours & Sons: Oxford Hemd mit Aufnäher, Baumwolle Jetzt shoppen 35,00 € 69,99 €

Satte 50 Prozent spart ihr heute auf dieses Herren-Hemd von Colours & Sons. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für den Mann!

Amazon-Mode

Affiliate Link -35% Amazon-Marke: find, asymmetrisches Sweatshirt, verschiedene Größen Jetzt shoppen 19,10 € 29,67 €

Ein modebewusster Stil ist euch wichtig? Dann passt dieses asymmetrische Sweatshirt super zu euch. Das Beste: Mit dem Code: EXTRA10 spart ihr nochmal 10 % auf den bereits reduzierten Preis.

Technik

Fire 7 Tablet Kids-Edition

Affiliate Link -45% Fire 7 Kids-Tablet mit 7-Zoll-Display und kindgerechter Hülle Jetzt shoppen 53,60 € 97,47 €

Das Fire 7 Tablet für Kinder hat eine Garantie von 2 Jahren und ist perfekt zum Lernen, Spielen und Lesen geeignet. Dank einer Kindersicherung können Eltern genau festlegen, wann und wie lange das Tablet genutzt wird. Ideal auch für unterwegs!

Bluetooth-Kopfhörer

Kristallklarer Sound: Die Bluetooth-Kopfhörer von Soundcore bieten ein einmaliges Klangerlebnis mit exklusiver BassUp-Technologie und perfekten Tragekomfort. Zusätzlich sind die Ear Buds wasserdicht und federleicht.

Tageslichtlampe

Affiliate Link -48% Beurer: Tageslichtlampe, flimmer und UV-frei, inkl. Standfuß und Tasche Jetzt shoppen 44,60 € 84,99 €

Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit fühlt ihr euch unausgeglichen und antriebslos? Diese Tageslichtlampe ändert genau das - positive Stimmung inklusive!

Echo Show 8

Affiliate Link -50% Echo Show: Alexa mit 8-Zoll-Display Jetzt shoppen 63,35 € 126,71 €

Mit dem Echo Show hilft Alexa dabei, den Alltag besser zu organisieren: Mithilfe des 8-Zoll-Displays können Videoanrufe getätigt, Filme abgespielt oder das Smart Home gesteuert werden. Am heutigen Black Friday um die Hälfte reduziert!

Echo Dot

Ihr wünscht euch einen echten Bestseller zum Schnäppchenpreis? Dann solltet ihr heute beim Echo Dot (3. Gen.) zuschlagen. Der intelligente Lautsprecher mit Alexa kann so gut wie alles: Von Hörbücher und Musik abspielen, Organisieren von Kalendereinträgen, Weckzeiten, etc., über Artikel vorlesen, Smart Home Geräte steuern bis hin zum kabellosen Telefonieren. Ein Traum mit nur einem Gerät, der endlich wahr wird! Den Nachfolger gibt es hier.

Amazon Fire TV Stick

Affiliate Link -50% Bestseller: Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Jetzt shoppen 29,24 € 58,48 €

Technik-Fans kommen auch bei diesem Schnäppchen heute voll auf ihre Kosten. Der Amazon Fire TV Stick ist der stärkste Streaming-Media-Stick und zugleich die neue Fernbedienung für eure Steuerung beim Streamen - Alexa inklusive.

Fire HD 10-Tablet

Bis zu 12 Stunden lesen, im Internet surfen, Videos schauen und Musik hören, all das und noch vieles mehr könnt ihr jetzt mit dem Fire HD 10-Tablet erleben.

Kindle

Affiliate Link -31% Kindle mit integriertem Frontlicht, verschiedene Farben, mit oder ohne Werbung Jetzt shoppen 53,60 € 77,97 €

Stundenlang bequem irgendwo gemütlich sitzen und lesen, das klingt genau nach euch? Dann macht es euch künftig noch bequemer mit diesem Kindle.

Spielzeug

Playmobil Piratenschiff

Hier kommen kleine Seeräuber auf ihre Kosten: Das schwimmfähige Piratenschiff von Playmobil bietet Spielspaß für alle Kinder ab 5 Jahren und enthält ein 132-teiliges Spielfiguren-Set mit Ankern, Kanonen und Segeln. Heute um knapp 50 % reduziert!

Schleim Set

Affiliate Link -27% Desire Deluxe: 30-teiliges Schleim-Set zum Spielen und Lernen Jetzt shoppen 15,19 € 20,99 €

Wie cool ist das denn?! Mit dem Desire Deluxe Schleim Set kann der Nachwuchs nach Herzenslust herumexperimentieren! Mit verschiedenen Farben, Glitzer und Backpulver, das im Dunkeln leuchtet, wird geforscht, geschmiert und gequetscht was das Zeug hält. Lernen und Spielen für Kinder ab 3.

Eiskönigin Wettlaufspiel

Affiliate Link -42% Ravensburger tiptoi Wettlaufspiel: Die Eiskönigin ab 4 Jahren Jetzt shoppen 15,99 € 27,99 €

Das Wettlaufspiel ist perfekt für kleine Abenteurer! Knifflige Fragen und der drehbare Spielplan machen das Spiel zum spannenden Zeitvertreib für 1 bis 4 Spieler.

Lego Flugzeug

Affiliate Link -36% LEGO: Passagierflugzeug mit Flughafenterminal & LKW Jetzt shoppen 61,69 € 97,47 €

Lego-Fans aufgepasst! Das Passagierflugzeug mit Flughafenterminal von Lego City ist perfekt für Kinder ab 6 Jahren. In dem großen Spielset sind viele Figuren, Flughafen-Fahrzeuge und sogar einem Gepäckband und Kontrollturm enthalten.

Perlenzauber Frozen

Affiliate Link -46% Ravensburger: Magischer Perlenzauber Frozen, Bastelset Jetzt shoppen 16,49 € 30,99 €

Perfekt für kleine Eisköniginnen! Mit dem Ravensburger Perlenzauber können Kinder ab 5 Jahren glitzernde Armbänder und Ketten im Frozen-Stil basteln. Dank der einfachen Anleitung und dem zauberhaften Webrahmen gelingt der Perlenschmuck ganz leicht!

Haushalt

Profi-Messerblock

Affiliate Link -19% Bestseller: Profi-Messerblock / Set mit 16 Teilen Jetzt shoppen 56,99 € 69,99 €

Das Küchemesser-Set von Deick zeichnet sich durch hochwertige Edelstahl-Klingen aus, die aus einem Stück geschmiedet wurden. Der 16-teilige Messerblock enthält auch eine Schere und einen Messerschärfer, zudem gewährt der Hersteller 2 Jahre Garantie auf die Produkte.

Kapselmaschine

Affiliate Link -66% Tassimo Kapselmaschine mit Barcode-Technologie Jetzt shoppen 37,92 € 109,99 €

Frisch gebrühter Kaffee auf Knopfdruck: Dank der Kaffeemaschine Tassimo von Bosch ist das kein Problem. Die kleine Kapselmaschine passt in jede Küche und mit ihr können mehr als 70 Getränke namhafter Hersteller zubereitet werden!

SodaStream Crystal 2.0

Affiliate Link -32% SodaStream Crystal 2.0 mit zwei Glaskaraffen Jetzt shoppen 114,92 € 169,90 €

Frisches Wasser auf Knopfdruck: Im Set von SodaStream ist nicht nur der Wassersprudler enthalten, sondern auch noch ein CO2-Zylinder und zwei Glaskaraffen – perfekt als Weihnachtsgeschenk!

Saug- und Wischroboter

Affiliate Link -41% Saug- und Wischroboter mit intelligenter Navigation Jetzt shoppen 289,00 € 495,00 €

Der Saug- und Wischroboter schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Saugen und Wischen! Dank intelligenter Navigation erreicht der Roboterstaubsauger auch schwierige Stellen problemlos und passt die Saugkraft bei Teppichböden an. Auch per Google Home, Alexa und App steuerbar!

Topfset

Das hochwertige Edelstahl-Topfset von Fissler ist für alle Herdarten geeignet und ermöglicht energiesparendes und gesundes Kochen. Die Töpfe begeistern durch ihr stilvolles Design und sind natürlich auch spülmaschinengeeignet.

BRITA Wasserfilter

Affiliate Link -10% BRITA: Wasserfilter inkl. 12 Maxtra und Filterkartuschen Jetzt shoppen 62,79 € 69,99 €

Der Wasserfilter von BRITA reduziert zuverlässig Kalk und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor im Leitungswasser. So sorgt er nicht nur für optimalen Geschmack, sondern verlängert auch die Lebensdauer von Kaffeemaschinen und Wasserkochern.

Multifunktionsmixer

Allround-Talent: Der Multifunktionsmixer von Russel Hobbs zerkleinert heiße und kalte Zutaten in Sekundenschnelle und ist damit zum Beispiel perfekt für Smoothies geeignet! Neben dem Mixer enthält das Set fünf spülmaschinengeeignete Behälter und Deckel.

Pampers

Weichsten Tragekomfort und optimalen Schutz versprechen die Windeln von Pampers: Dehnbare Seitenbündchen sorgen für eine bequeme Passform und ausgewählte Materialien für bis zu 12 Stunden atmungsaktive Trockenheit. Außerdem punkten die Windeln mit einem Urin-Indikator, der anzeigt, wann es Zeit für eine frische Windel sein könnte.

Schmuck

Swarovski Halskette für Damen

Ihr sucht noch nach einem Weihnachtsgeschenk für eine Frau? Diese Halskette von Swarovski ist nicht nur verspielt aufgrund des Motivs, sondern auch romantisch. Die funkelnden Kristalle machen euch zum Hingucker.

Armbanduhr

Affiliate Link -67% Liebeskind Armbanduhr mit Edelstahlarmband Jetzt shoppen 48,00 € 149,90 €

Zeitloses Design trifft auf höchste Qualität: Die Armbanduhr von Liebeskind mit Edelstahl-Gehäuse verleiht jedem Outfit das gewisse Etwas. Dank Easy-Change-System kann man das Armband nach Belieben auswechseln.

Herren-Smartwatch

Affiliate Link -46% Fossil: Herren-Smartwatch mit Lautsprecher, Herzfrequenz, GPS, NFC und Smartphone-Benachrichtigungen Jetzt shoppen 159,00 € 299,00 €

Euer Partner wünscht sich schon seit Ewigkeiten eine Smartwatch? Mit diesem Schnäppchen bringt ihr ihn mit Sicherheit zum Strahlen.

Haustiere

Hundebett

Affiliate Link -20% Feandrea: Hundebett / Hundekorb / waschbar Jetzt shoppen 29,59 € 36,99 €

Ab ins Körbchen! Dieses flauschige Hundebett ist der perfekte Ruheplatz für deine Fellnase. Noppen auf der Unterseite verhindern das Verrutschen des Körbchens, zudem ist der Bezug abnehm- und waschbar.

Hundefutter

Affiliate Link -20% Lifelong: Trockenfutter mit frischem Lamm und Reis für ausgewachsene Hunde, 15 Kg Jetzt shoppen 29,04 € 36,30 €

Nicht nur wir wünschen uns täglich leckeres Essen, sondern auch unsere Vierbeiner. Mit diesem Trockenfutter schenkt ihr eurem Hund eine besonders köstliche Mahlzeit.

Mitgliedschaften

Amazon Kids+ Mitgliedschaft

Ihr möchtet eurem Kind regelmäßig beliebte und kindgerechte Bücher vorlesen, jederzeit Audible Hörbücher und -spiele vorspielen, euch gemeinsam Filme ansehen, Spiele spielen und pädagogisch wertvolle Lern-Apps verwenden? Dann holt euch die Amazon Kids+ Mitgliedschaft und zahlt für ganze 3 Monate nur 2,99 Euro statt 29,99 Euro.

Audible

Dieses Jahr zu Weihnachten möchtet ihr etwas Besonderes schenken? Bis zum 30.11.2020 zahlt ihr für ein Audible-Abo für 6 Monate nur je 4,95 Euro pro Monat, könnt euch diverse Hörbücher und -spiele anhören und unbegrenzt Audible Original Podcasts. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Amazon Music Unlimited

Musik ist euer Leben? Dann haben wir hier ein super Angebot für euch, denn mit Amazon Music Unlimited könnt ihr 3 Monate gratis unbegrenzt Musik ohne Werbung hören. Danach zahlt ihr 9,99 Euro pro Monat. Kündigen könnt ihr jederzeit.

Mit Amazon Prime könnt ihr euch Vorteile sichern

Amazon-Prime-Kunden erhalten früher Zugriff auf Blitzangebote und haben so einen zeitlichen Vorteil gegenüber den Nicht-Mitgliedern. Falls du noch kein Prime-Kunde bist, kannst du hier eine 30-tägige, kostenlose Prime-Mitgliedschaft abschließen und am Black Friday 2020 bzw. in der Cyber Week 2020 besonders schnell und leicht sparen.

Wann ist der Black Friday 2020?

Auf den Black Friday kann man sich das ganze Jahr über freuen. Unter anderem deswegen, weil man immer genau weiß, wann er auf einen wartet. Wie inzwischen wohl bekannt, hat der Black Friday seinen Ursprung in Amerika. Dort schließt der Black Friday stets an einen sehr wichtigen Feiertag der USA an: Thanksgiving, die amerikanische Version unserer Erntedankfestes. Thanksgiving jedenfalls fällt stets auf den vierten Donnerstag im November, somit findet der Black Friday immer am vierten Freitag im November statt. 2020 ist das der 27. November. Pssst, in diesem Jahr ganz neu: Einen Tag eher am 26. November 2020 startet der Black Friday 2020 bereits bei Amazon und geht beim Online-Versandriesen ganze 48 Stunden statt nur 24 Stunden.

Was mit einem einzelnen Schnäppchentag begann, ist inzwischen zu einer ganzen Woche des Shoppings gewachsen. Egal, ob Shopping-Riesen wie Amazon und große Handelsketten oder kleinere Händler, viele von ihnen locken schon früher mit ersten Angeboten, um uns auf die Jagd nach den besten Deals und Top-Angeboten einzustimmen. Das Hauptaugenmerk liegt dann aber auf der Cyber Week, die mit dem Cyber Monday am Wochenanfang nach dem Black Friday endet.

Black-Friday-Week: 23.11.20 - 30.11.20

Black Friday: 27.11.20

Cyber Monday: 30.11.20

So feierte der Black Friday seinen Siegeszug in Deutschland

Schon seit einigen Jahren erfreut sich der Black Friday und die dazugehörigen Shopping-Angebote auch in Deutschland äußerst großer Beliebtheit. Kein Wunder! Immerhin bietet der Zeitraum Ende November den idealen Startschuss, um in die Phase des Weihnachtsshoppings zu starten. Seit 2013 kann man sagen, hat sich der Black Friday auch bei deutschen Kunden als Auftakt und als "Feiertag der Schnäppchenjäger" etabliert. Kein Wunder: Immerhin sind mit den Jahren immer mehr Unternehmen und Händler auf den Zug aufgesprungen. Die Bandbreite an Angeboten reicht inzwischen von Elektronik über Fashion & Beauty bis hin zu Interior.

Hinzu kommt, dass auch die unterschiedlichsten "Shopping-Typen" bedient werden. So ist es am Black Friday egal, ob man lieber auf der Shoppingmeile von Geschäft zu Geschäft zieht und die Regale nach tollen Angeboten durchforstet, lieber im Internet markt- und produktübergreifende Online-Händler wie Amazon besucht oder ganz gezielt dem Online-Store bzw. Flagship der liebsten Brands einen Besuch abstattet. Die Deals findet man so ziemlich überall (und natürlich gebündelt hier bei uns).

Wieso eigentlich Black Friday?

Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum DAS Shopping-Highlight des Jahres so einen negativ konnotierten Namen trägt? Immerhin verbindet man doch mit dem "schwarzen Freitag" einen für die Weltwirtschaft wirklich sehr schlimmen Tag. Der Börsencrash von 1929 als Vorbild für einen Shopping-Exzess? Merkwürdig. Tatsächlich ist inzwischen nicht mehr klar zu sagen, woher der Name Black Friday für die heutige Rabattschlacht stammt. Die einen sagen, er soll an das Chaos erinnern, dass damals am Freitag nach dem Börsencrash herrschte. Andere meinen, die Händler bekämen vom vielen Geldzählen ganz schwarze Hände und wieder andere meinen, die vielen Kunden würden zu einer schwarzen Masse verschmelzen. Jede Geschichte hat etwas für sich, nicht wahr?!

Ist der Black Friday nur ein großer Schwindel?

Im Grunde zeitgleich mit der Ausbreitung des Black Fridays in Deutschland wuchs auch die Debatte über den wirklichen Nutzen bzw. die Ersparnis der Käufer an. Denn eines ist sicher: Nicht jeder angepriesene Rabatt ist echt. Was wir meinen? Wird ein Produkt, sagen wir mal, mit 50 Prozent Preisnachlass verkauft, heißt das nicht automatisch, dass der Käufer auch 50 Prozent spart. Oftmals gehen diese Angaben von deutlich höheren Ursprungspreisen aus. Wenn dieses Produkt nun aber schon eine Weile auf dem Markt ist, kostete es vor dem Black Friday sicherlich schon längst nicht mehr den einstigen UVP-Preis. Das heißt nicht, dass der Kunde nicht dennoch etwas spart. Nur könnte es zum Beispiel sein, dass die Ersparnis "lediglich" bei 15 Prozent liegt. Das sollte man sich bewusst sein und im Idealfall Produkte, die man sich seit längerer Zeit schon wünscht, bereits ein paar Wochen vor dem Black Friday beobachtet, um dann den Preis bzw. die Ersparnis besser einordnen zu können.

Kleiner Tipp: Macht euch am besten vor dem Black Friday 2020 eine Einkaufsliste. Das klingt vielleicht langweilig und natürlich lassen auch wir uns gern von den Angeboten mitreißen und machen Impulsivkäufe. Doch wenn du dir vorher Gedanken machst, was du wirklich brauchst, weißt du im Zweifel auch, ob es erst der zweite oder schon der zehnte "unnötige" Zusatzkauf ist.

Wir wünschen euch eine tolle Schnäppchenjagd am Black Friday 2020 bei Amazon und Co.!