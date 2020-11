Fast die Hälfte aller Frauen hat schon mal ein sogenanntes "Dickpic" bekommen - und die meisten von ihnen macht es wahrscheinlich erst einmal sprachlos. Nicht so die 24-jährige Shannai Brooks-Jackson aus den USA.

Die meisten Frauen, die sich in den sozialen Medien bewegen, begegnen ihm irgendwann: dem unaufgeforderten Penisfoto. Was sich die Absender dieser unschönen Bilder erhoffen, ist nicht ganz klar - von den meisten Frauen werden die erhaltenden"Dickpics" wahrscheinlich so schnell wir möglich gelöscht und aus den Gedanken verdrängt, was jedoch gar nicht so einfach ist.

24-Jährige hat die perfekte Antwort auf das Penis-Selfie

Doch für die 24-jährige Shannai aus Amerika war das nicht genug - sie ging einen Schritt weiter und wird dafür jetzt völlig verdient gefeiert!