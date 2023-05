Die Höhle der Löwen Retten die selbstkühlenden Becher von "frats" wirklich jede Party?

von Lisa Marie Horstmann Ein selbstkühlender Mehrwegbecher, der ganz einfach im Gefrierfach "vorbereitet" werden kann. Das versprechen die Gründer von "frats" bei "Die Höhle der Löwen" und Brigitte testet, ob sie ihr Versprechen halten können.

Nicht nur im Sommer schmecken die meisten Getränke kalt besser als lauwarm. Deshalb stellen die Gründer von "frats" ihre selbstkühlenden Mehrwegbecher bei "Die Höhle der Löwen" vor: Frederic Redmann, Felix Kruse und Raul Seidenfuss wollen warmem Bier, verwässerten Getränken und Plastikmüll den Kampf ansagen. Doch ist es wirklich so einfach, wie es klingt? Wir haben den Mehrwegbecher getestet.

"Die Höhle der Löwen": Was steckt hinter "frats – dem selbstkühlenden Mehrwegbecher"

An einem gemütlichen WG-Abend bei einer Flasche warmem Bier kam den drei Jungs die Idee, einen Becher herzustellen, der Getränke kühlt, wiederverwendbar und stabil ist. Das Ergebnis: frats – der selbstkühlende Mehrwegbecher. In der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" stellen sie das Produkt vor:

Das Produkt: Becher mit Doppelwand in der die Kühlflüssigkeit untergebracht ist

Becher mit Doppelwand in der die Kühlflüssigkeit untergebracht ist Die Anwendung: der Becher wird ganz einfach für mindestens zwei Stunden im Gefrierfach gekühlt

der Becher wird ganz einfach für mindestens zwei Stunden im Gefrierfach gekühlt Der Vorteil: Getränke werden im Becher gekühlt und das ganz ohne Eiswürfel, außerdem ist der Becher wiederverwendbar und somit umweltfreundlicher als andere Partybecher

Das Produkt im Test

Der Becher kommt im Dreierpack in zwei verschiedenen Farben; in Pink und Blau – nicht für Frauen und Männer sondern hoffentlich einfach, weil es coole Farben sind. Optisch sind sie bis auf die knalligen Farben schlicht und praktisch, lassen sich gut halten, sind nicht zu schwer und nicht zu leicht. Nachdem ich sie kurz mit der Hand gespült habe, packe ich die Becher gestapelt ins Gefrierfach und lasse sie dort über Nacht (mindestens zwei Stunden sollen es laut Anleitung sein).

Affiliate Link frats – selbstkühlende Mehrwegbecher: 3er-Set in Pink (je 300ml) Jetzt shoppen 12,99 €

Als ich die selbstkühlenden Becher aus der Gefriertruhe hole, wird schnell klar, dass der erste Schritt geklappt hat. Die Kühlflüssigkeit in den Außenwänden des Bechers ist gefroren und kann so das Getränk, das ich in den Becher fülle, kühlen.

Die drei Gründer stellen "frats" den Investor:innen bei "Die Höhle der Löwen" vor. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Fazit: Was kann der selbstkühlende Mehrwegbecher von "frats" wirklich?

Das Getränk wird gekühlt und nach der Benutzung hält der Becher sogar die Spülmaschine aus und kann zur nächsten Party wieder ins Gefrierfach gelegt werden. Egal ob man den Becher abstellt oder in der Hand hält, es bildet sich Kondensflüssigkeit und die tropft! Das stört sicherlich im Park oder auf einem Festival weniger, in der Wohnung ist's jedoch nicht ideal. Außerdem fand ich es persönlich angenehmer, mit einem Trinkhalm aus dem Becher zu trinken, aber das ist sicherlich Geschmackssache.

Affiliate Link frats – selbstkühlende Mehrwegbecher: 3er-Set in Blau (je 300ml) Jetzt shoppen 12,99 €

Für den ersten Drink des Abends, wenn die Getränke noch nicht kühl genug sind, kann ich mir das gut vorstellen. Schön wären unterschiedliche, bunte Farben, damit man die Becher im Laufe des Abends gut auseinander halten kann. Alles in allem sind "frats" trotz kleiner Schönheitsfehler also auf jeden Fall eine nachhaltige Alternative zu normalen Plastik- oder Pappbechern und sicherlich eine gute Notlösung, falls die Getränke zu warm sind.

Affiliate Link frats – selbstkühlende Mehrwegbecher: 3 x blau & 3 x pink (je 300ml) Jetzt shoppen 19,99 €

Du hast eine Folge verpasst oder willst einen Überblick? Alle weiteren Infos zu "Die Höhle der Löwen" gibt es hier.

Verwendete Quellen: Die Höhle der Löwen, Vox, frats

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.