Duschbrocken aus "Die Höhle der Löwen": Festes Duschgel und Shampoo im BRIGITTE-Check

Duschbrocken: Wer steckt hinter dem festen Shampoo & Duschgel?

Hinter dem festen Shampoo und Duschgel stecken die beiden Gründer Johannes und Christoph. Sie unternahmen im Jahr 2017 eine Weltreise und haben sich während ihrer Reisen in Myanmar kennengelernt. In Kolumbien kam ihnen die Idee, ein Shampoo und Duschgel in fester Form zu entwickeln, den Duschbrocken, da flüssige Produkte beim Reisen oft nervig sind und zudem die Umwelt belasten.

Die Gründer hatten zwar keine großen Chemie-Kenntnisse, jedoch eine Menge Ehrgeiz, ihre Vision vom Duschbrocken zu realisieren. Nach etwa einem halben Jahr der Planung konnten sie eine Crowdfunding-Kampagne starten und fast 50.000 Euro generieren.

So konnten sie sich benötigte Maschinen und Pressen besorgen und die Herstellung des Produktes vorantreiben.

Duschbrocken: Wie beschreiben die Gründer ihr Produkt?

Ein festes Duschgel und Shampoo ersetzt flüssige Körperseifen und eignet sich sowohl für zu Hause als auch insbesondere auf Reisen. Der Duschbrocken ist in drei verschiedenen Sorten (Kokosöl, Mandelöl, Avocadoöl) erhältlich und zeichnet sich dadurch aus, dass er stark schäumt und für einen guten Reinigungs- und Frischeeffekt sorgt.

Da er eine feste Konsistenz hat, kann er nicht auslaufen. Zudem kann man ihn auf Reisen ohne eine umweltschädliche Plastikverpackung transportieren. Unterwegs kann der Duschbrocken unkompliziert in Reise- oder Sporttasche verstaut werden. Zum Duschen wird er dabei wie eine ganz normale Seife verwendet, nur eben für Körper und Haare.

Der Duschbrocken eignet sich dabei für jeden Haartyp – egal ob kurz, lang, gefärbt, lockig, trocken oder fettig.

Ebenfalls im Angebot haben die Gründer eine kompostierbare Reiseverpackung aus Abfallprodukten der Papier- und Holzproduktion, in der man den Duschbrocken unterwegs verstauen kann.

Duschbrocken: Eigenschaften

100 Prozent plastikfrei

Basierend auf waschaktiver Substanz SCI (seifenfrei)

In 3 verschiedenen Sorten (Minze, Frucht, Kokos)

Duschgel und Shampoo für Haut und Haar in einem

Verzicht auf Plastik, Palmöl, Silikone, Sulfate und Konservierungsstoffe

Handlich

Lange haltbar

Per Handarbeit hergestellt

Duschbrocken: Was kostet die feste 2in1 Lösung?

Der Duschbrocken kostet jeweils 17,94 Euro pro Duftrichtung. Bei Amazon kannst du ihn ganz unkompliziert bestellen.

Duschbrocken: Zielgruppe

Der Duschbrocken richtet sich insbesondere an Personen, die auf Nachhaltigkeit Acht geben und zudem reiseaffin sind. Mit einem festen Shampoo und Duschgel geht man in der Regel sparsamer um, was dadurch auch besser für die Haare ist.

Zudem ist es aufgrund der nicht enthaltenen Konservierungsstoffe auch verträglicher. Wer also Wert auf gut verträgliche Beauty-Produkte legt, hat mit dem Duschbrocken eine weitere Alternative gefunden.

Duschbrocken: Alternativen

Der Markt an festem Shampoo und Duschgel ist derzeit noch recht übersichtlich. Eine als 2in1 Lösung vermarktete Seife haben wir noch nirgends gefunden. Ein Bestseller bei Amazon ist jedoch die Panu Duschseife, die ebenfalls als Haarseife verwendet werden kann. Du kannst sie für 8,99 Euro erwerben.

Duschbrocken: Überzeugt der feste Duschbrocken im BRIGITTE-Test?

"Für mich war die Verwendung des Duschbrockens schon mal eine absolute Innovation. Festes Duschgel bzw. Shampoo waren mir bisher nicht untergekommen. Was mich am Produkt wirklich begeistert, ist die einfache Handhabung und der gute Duft.

Zudem schäumt der Duschbrocken gut auf und pflegt die Haut wirklich gut. Er ist dabei überhaupt nicht trocken oder rau, wie man es von einer herkömmlichen Seife vermuten würde.

Auch die Tatsache, dass der Duschbrocken keinen Plastikmüll fabriziert und unterwegs nicht ausläuft, sehe ich als Pluspunkt zu herkömmlichen Shampoos.

Kritisch anmerken möchte ich, dass der Duschbrocken eine relativ große Form hat und beim Versuch ihn zu zerteilen relativ schnell bröckelt. Vielleicht kommen in Zukunft auch noch kleinere Modelle auf den Markt, die sich insbesondere fürs Reisen oder Fitness-Studio noch praktischer verwenden lassen.

Auch eine neutrale, duftlose Variante wäre zu empfehlen, da einigen der durchaus intensive Duft vielleicht zu extrem erscheint."

