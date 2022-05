Amerikanische Mutter erzählt, warum sie so dankbar ist, in Deutschland zu leben

Eltern-Unterstützung Amerikanische Mutter erzählt, warum sie so dankbar ist, in Deutschland zu leben

von Marie Mühlenberg Das Krankenhaus nach der Geburt ohne horrende Rechnung zu verlassen? Was in Deutschland ganz normal ist, sorgt bei US-Amerikanerin Aly für Erstaunen. Und ihr sind noch weitere Unterschiede aufgefallen, wie sie in einem inzwischen viral gegangenen Video erzählt.

Macht es wirklich so einen großen Unterschied, ob man sein Kind in Amerika oder in Deutschland bekommt? Eindeutig ja, findet US-Amerikanerin Aly, die mit ihrem Mann und den Kindern seit über zwei Jahren in Deutschland lebt und gravierende Differenzen vor allem bei der staatlichen Unterstützung festgestellt hat.

Eltern-Unterstützung: Der Umzug brachte viele Vorteile

Mit witzigen Videos auf TikTok zeigt sie, warum sie froh ist, ihre Kinder mittlerweile in Deutschland großzuziehen und in welchen Bereichen die USA ihrer Meinung noch nachbessern könnte. Die größten Unterschiede, die ihr dabei aufgefallen sind und welche Vorurteile sie früher über ein Leben in Europa hatte, zeigen wir im Video.

