Für Selfies, für die Navigation im Auto oder als Mediaständer – die multifunktionale Handyhalterung soll die Lösungen für so ziemlich jede Anwendung vereinen. Doch hält sie auch, was sie verspricht? Wir haben den BRIGITTE-Check gemacht!

Es ist wieder soweit – die berühmtesten Löwen im deutschen TV ziehen erneut in die Manege ein und kämpfen um die lukrativsten Deals von ambitionierten Neugründern. Doch welche Idee hat wirklich das Potential ganz groß rauszukommen und den Top-Unternehmern ein sattes Investment zu entlocken und wer hat sich leider verschätzt und muss "Die Höhle der Löwen" ohne Finanzspritze verlassen?

Zwei, die es wissen wollen, sind Philip Deml und Cem Dogan. Das Duo hat aus einem Need ein Geschäft gemacht, das schon bald Millionen von Menschen das Leben erleichtern soll. Doch dafür müssen die beiden erst die Top-Unternehmer Judith Williams (48), Carsten Maschmeyer (60), Dagmar Wöhrl (65), Frank Thelen (44), Georg Kofler (62), Ralf Dümmel (53), Nils Glagau und – ganz neu dabei – Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (35) von sich und ihrem Produkt überzeugen.

Flapgrip: Das neue Wunderteil am Smartphone-Himmel?

Ihre Idee: eine multifunktionale Handyhalterung! Klingt banal, soll es aber nicht sein. Die meisten Menschen verbringen immer mehr Zeit an ihrem Smartphone. Es ist privat und im Job unverzichtbar. Es ist nicht nur ein wichtiges Kommunikationsmittel, es ist auch Organisations-Hilfe und Entertainment in Einem. Um die immer größer werdenden Geräte aber optimal nutzen zu können, ist eine zusätzliche Halterung mittlerweile unverzichtbar. Und hier kommen die beiden Jung-Unternehmer ins Spiel.

Sie haben den flapgrip entwickelt und damit angeblich die Lösungen für jede Funktion vereint. Ob das Schießen von Selfies, die Navigation im Auto oder das Ansehen von Videos im Querformat – der flapgrip soll mit nur einem "Push" für mehr Komfort am Smartphone sorgen. Mit gerade einmal 7,99 Euro ist es zudem eine günstige Alternative zu vielen Konkurrenzprodukten.

Wir wollen mit unserem flapgrip den Alltag aller Smartphone-Nutzer erleichtern! Dabei haben wir das Ziel mit unserem jungen und dynamischen Team, flapgrip als innovative Smartphone-Zubehör-Marke zu etablieren.

, erklären Philip Deml und Cem Dogan.

Ein echter Problemlöser also und somit ein Produkt ganz nach dem Geschmack von Ralf Dümmel, der mit dem flapgrip direkt den ersten Deal in "Die Höhle der Löwen" an Land zieht. "Wow, was für ein Auftritt! Philip und Cem haben mich von Sekunde eins einfach überzeugt", so der Löwe.

Im BRIGITTE-Check: Wir haben den flapgrip aus "Die Höhle der Löwen" getestet

Der flapgrip soll das Nutzen von XXL-Smartphones künftig leichter machen. © flapgrip / PR

Doch hält der flapgrip auch, was er verspricht? Wir haben die Handyhalterung getestet.

Ann-Christin Gebhardt: "Die Idee klingt fast schon zu schön, um wahr zu sein – aber hält zumindest in Teilen, was sie verspricht. Die schmale Silikonfläche lässt sich super easy auf meine Handyhülle auftragen und hält dort direkt bombenfest. Durch das leichte Andrücken am oberen Ende klappt der flapgrip auf und ist direkt einsatzbereit.

Ich habe den flapgrip zuerst für eine ausgiebige Selfie-Session genutzt. Das hat wunderbar funktioniert, allerdings hatte ich nicht ganz den Halt, den ich mir gewünscht hätte. Meine Finger sind immer wieder an der Halterung hin und her gerutscht, so dass ich gelegentlich meine zweite Hand zur Sicherung genommen habe. Dafür ließ sich der flapgrip allerdings einwandfrei im Quer- oder Hochformat aufstellen, was das Schauen von Videos um ein Vielfaches angenehmer macht.

Und auch optisch macht die Handyhalterung etwas her. Sie ist super schlicht und unauffällig und dadurch sicherlich eine schöne Alternative für viele, die nicht auf die oftmals kunterbunten Produkte der Konkurrenz stehen."

Friederike Dejan: "Im Vergleich zu anderen Smartphone-Halterungen fühlt sich der flapgrip richtig schön soft an. Keine scharfen Kanten, keine Abnutzungsgefahr. Super praktisch finde ich die Halterung zum Serienschauen, das Handy lässt sich nämlich super im Querformat hinstellen und fällt auch nicht um. Pluspunkt von mir! Kleinere und vor allem leichtere Smartphones halten auch am Laptop gut – da hat man die eingehenden Nachrichten richtig gut im Blick.😉 Bei größeren Modellen wäre ich allerdings vorsichtig, da ich nicht sicher bin, ob die Halterung das Gewicht aushalten würde. Wäre ja ärgerlich, wenn das Smartphone auf dem Laptop oder dem Fußboden landet.

Um das Handy richtig sicher in der Hand zu halten, finde ich flapgrip ein bisschen zu flexibel. Bei einem großen Smartphone wäre ich auch hier etwas vorsichtiger und würde es zur Sicherheit mit beiden Händen festhalten. Besonders praktisch finde ich dagegen, dass sich er Griff wieder einklappen lässt, wenn man ihn nicht braucht. Das lässt das Handy nicht so sperrig aussehen."

