Die Fugen im Bad schnell und einfach schick machen? Das verspricht der "Fugentorpedo" aus "Die Höhle der Löwen". BRIGITTE hat das Tool für euch getestet.

In dir steckt kein wirklicher Profi, wenn es um handwerkliche Arbeiten geht? Kein Problem, denn mit dem "Fugentorpedo" aus "Die Höhle der Löwen" soll sich das ändern – zumindest wenn es um Fugen geht.

"Fugentorpedo": Das verspricht das Tool aus "Die Höhle der Löwen"

Beim "Fugentorpedo" handelt es sich um ein kleines, aber feines Gerät, welches im Bad oder der Küche bei Arbeiten an den Fugen helfen soll. Der schmale Spalt zwischen zwei Fliesen ist nämlich oft nicht so leicht zu säubern, geschweige denn zu erneuern. Um Kosten für Handwerker:innen zu sparen, soll dieses Gadget es ermöglichen, die Fugen problemlos selbst zu entfernen und neu zu machen.

Der "Fugentorpedo" aus "Die Höhle der Löwen" im Test

Ich bin wirklich kein Profi im Handwerk: Ich kann Nägel in die Wand hämmern und andere kleine Arbeiten im Haushalt übernehmen, aber an Fugen habe ich mich bisher noch nicht herangetraut und ehrlich gesagt auch nicht allzu viel über sie nachgedacht. Das hat sich jetzt geändert und ich habe mal einen genaueren Blick auf die Fugen in meinem Bad geworfen und siehe da: Sie sind teilweise wirklich nicht mehr so schön und unsauber. Also heißt es für mich – ran an die Fugen.

Das Tool

Nach einiger Zeit kann Silikon unschön und porös werden, wodurch Feuchtigkeit durchsickern kann – das wollen wir natürlich nicht. Hier kommt der "Fugentorpedo" zum Einsatz, um Silikon- und Acrylfugen zu entfernen und zu erneuern – all das mit nur einem Tool. Der "Fugentorpedo" hat einen integrierten Edelstahlkopf, der das Entfernen der Fugen ermöglichen soll. Hinzukommen Fugenspachtel und -glätter, die für 28 verschiedene Fugen verwendet werden können. Außerdem gibt es ein integriertes Messer, welches Silikontuben im richtigen Winkel öffnen sowie eine Metallspitze, die Verstopfungen aus bereits geöffneten Tuben lösen soll. Neben diesem Tool wird für die Arbeit natürlich auch noch Silikonmasse benötigt, mit welcher die Fugen wieder verdichtet werden.

Der "Fugentorpedo" im Test: Das komplette Set © privat

Die Anwendung

Das Tool verspricht eine einfache Anwendung, da es das All-in-One-Prinzip bietet. Zunächst reinige ich die Fugen und mache sie komplett trocken, damit ich eine möglichst angenehme Arbeitsfläche habe. Danach entferne ich das Silikon, was dank des Edelstahlkopfes auch überraschend leicht gelingt. Ich starte mit einem kleinen Stück, da diese Arbeit von mir (einem wahren Laien) ausgeführt wird. Es bleiben einige Reste des Silikons hängen, die ich nicht sauber entfernt bekomme. Aus Sorge, etwas kaputtzumachen, belasse ich es dabei und versuche es nur ein wenig auszubessern.

Der "Fugentorpedo": Mit der Spitze soll das Silikon ganz einfach entfernt werden können. © privat

Danach wage ich mich direkt an die Silikontube, mit der ich das Stück der Fuge neu bestücken möchte. Dank der verschiedenen Fugenspachtel gelingt es mir ein relativ passables Ergebnis zu erzielen, welches jedoch nicht so fein säuberlich aussieht wie meine restlichen Fugen, die sicher von Profis gemacht wurden. Dennoch helfen die Spachtel, überschüssiges Silikon zu entfernen, ohne viel Dreck zu hinterlassen.

Mit verschiedenen Spachteln, verspricht der Fugentorpedo eine einfache Handhabung. © privat

Fazit

Aus diesem Experiment gehe ich mit gemischten Gefühlen raus. Einerseits ist dieses Tool hilfreich und kann die Arbeiten mit Fugen sicherlich erleichtern, andererseits braucht es Übung, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. In meinem Fall sind Vorkenntnisse nicht vorhanden, weshalb ich recht zaghaft und vorsichtig in den Test gegangen bin. Für ein Handwerk dieser Art braucht es definitiv mehr Wissen und Erfahrung, weshalb ich dieses Tool für Profis empfehle, da es die kleinteilige Arbeit erleichtert und ermöglicht, auf Lösungsmittel zum entfernen der Fugen zu verzichten. Für absolute Anfänger:innen, wie ich eine bin, ist es jedoch keine wirkliche Erleichterung. Vielleicht lassen mich meine Freund:innen ihre Badezimmer neu verfugen, sodass ich mehr Übung bekomme, und dann bin ich sicher bald selbst eine Fachfrau auf diesem Gebiet.

