6000 Bäume für die Liebe: Geheimnis nach 17 Jahren gelüftet

Es war eine wahrhaft große Liebe: 33 Jahre lang waren Winston und Janet Howes miteinander verheiratet und hatten alle Höhen und Tiefen, die das Leben ihnen so brachte, stets gemeinsam durchgestanden. Als Janes eines Tages plötzlich überraschend verstarb, war Winston am Boden zerstört. Doch schon bald fasste er einen Plan für einen letzten, einmaligen Liebesbeweis für seine verstorbene Frau.

Harte Arbeit, eine Woche lang

Winston suchte sich ein knapp 2400 Quadratmeter großes Feld, und begann dort Eichen zu pflanzen. 2400 Quadratmeter sind nicht gerade klein, und Winston wollte unbedingt eine dicht bewachsene Fläche erzeugen. Also ließ er nicht locker, bis er sage und schreibe ganze 6000 Eichen in dem Feld gepflanzt hatte. Dann streute er noch die Kleinigkeiten ein, die seine Idee erst zur großen Geste für seine Janet machen sollten: Hier eine Hecke, dort ein paar Blumen - gerade diese Details waren Winston sehr wichtig. Eine ganze Woche dauerte es, bis er sein Herzensprojekt verwirklicht hatte.

Geheime Geste - 17 Jahre lang

Und dann geschah - nichts. Die Anwohner freuten sich über die hübsche, waldartige Parkanlage, die der Witwer ihrer Gemeinde spendiert hatte. Niemand konnte erkennen, was sich wirklich hinter den Bäumen verbarg. 17 Jahre lang blieb die große Geste ein Geheimnis - bis eines Tages der Hobby-Ballonfahrer Andy Collett mit einem Heißluftballon über das Gelände flog. Als er beiläufig nach unten blickte, stockte ihm der Atem: Direkt vor ihm, war ein unglaubliches, riesiges Liebesbekenntnis, das nur aus der Luft heraus zu sehen war. "Ich habe meinen eigenen Ballon und fliege regelmäßig", sagte Collet gegenüber dem britischen "Telegraph", "Aber das hier war echt der unglaublichste Anblick, den ich je vom Himmel aus gesehen habe (...) Man kann sich ausmalen, was da für eine Liebesgeschichte hinter stehen muss." Die Fotos des Ballonfahrers brachten das romantische Geheimnis der Baum-Anlage schließlich an die Öffentlichkeit. Nun sehen auch die Anwohner ihren Park mit ganz neuen Augen - und die große Liebe von Winston und Janet wird dort wohl nie in Vergessenheit geraten! Im Video seht ihr die ganze Geschichte und die Luftaufnahmen von Winstons großer Geste.