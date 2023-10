von Susanne Lange Das natürliche Kräuterbad im Kissenformat wird in "Die Höhle der Löwen" vorgestellt. Die Marke "Herbal Spa" setzt auf basische Salze, natürliche Kräuter und ätherische Öle. Ob das Entspannungsbad auch unsere BRIGITTE-Redakteurin überzeugen kann?

Der Herbst hat gerade begonnen und läutet den gemütlichen Teil des Jahres ein. Jetzt startet für mich wieder die Badewannen-Saison, die ich schon sehr herbeigesehnt habe. Die Kräuterbadkissen von "Herbal Spa" aus "Die Höhle der Löwen" haben sofort mein Interesse, vor allem wegen der Verpackungsweise und der natürlichen Inhaltsstoffe, geweckt. Wird mich das basische Kräuterbad begeistern?

Affiliate Link Amazon: HERBAL SPA Erkältungszeit & Entspannungszeit - Basisches Kräuterbad mit ätherischen Ölen Jetzt shoppen 16,99 €

Das verspricht "Herbal Spa" aus "Die Höhle der Löwen"

Eine natürliche Reinigung mit ganz viel Entspannung und schonender Pflege der Haut ist das Versprechen des Kräuterbads von "Herbal Spa". Die kleinen Kräuterbadkissen aus Vlies sollen vielseitig einsetzbar sein, sei es als Kräuterpad für spezielle Körperstellen oder die Nutzung als Schwamm zum Abreiben der Haut. Der neuartige Badezusatz kommt ganz ohne künstliche Zusätze sowie Farb- und Duftstoffe aus. Die zwei Sorten "Entspannungszeit“ und "Erkältungszeit“ zielen auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse ab. Natürliche Kräuter, basische Salze und ätherische Öle tragen zum Wohlbefinden bei.

Das Kräuterbad von "Herbal Spa" im Test

In der Badewanne kann ich am besten entspannen. Darum habe ich mich direkt für die Sorte "Entspannungszeit" von Herbal Spa entschieden. Nach dem Einlassen des Badewassers öffne ich den Plastik-Schutzbeutel, wobei schon jetzt die ätherischen Öle deutlich zu spüren sind. Ein herrlicher Kräuterduft umgibt mich. Ich lasse das Vlies-Kissen ins Wasser gleiten und lege mich in die Wanne. Ähnlich wie bei einem Teebeutel, der mit heißem Wasser übergossen wird, verhält sich das Kräuterbadkissen. Das Wasser färbt sich gelblich-grün und die Öle entfalten ihre volle Kraft. Sehr intensive Kräuterduftnoten erfüllen nun den ganzen Raum und hüllen mich ein. Ich lege mir das Kissen auf die Stirn. Auch das ist ein angenehmes Gefühl, dass meine Entspannung unterstützt. Nach dem Ende des Bades fühlt sich meine Haut nicht ausgelaugt und trocken an, dafür haben die Öle gesorgt. Ein ganz leichter Fettfilm überzieht meinen Körper, aber nicht zuviel wie es bei anderen Badeölen manchmal der Fall ist.

Affiliate Link Amazon: HERBAL SPA Entspannungszeit - Basisches Kräuterbad mit ätherischen Ölen, 3 Kräuterkissen je 100g Jetzt shoppen 8,99 €

Fazit

Mich hat das Kräuterbad von "Herbal Spa" durchweg begeistert. Die Haut fühlt sich nach dem Bad gut an und der intensive Duft sorgt für eine tolle Entspannung, Von der Kissenform bin ich auch überzeugt. Es war sehr wohltuend, das Beutelchen als Kräuterpad während des Badens zu verwenden. Einziger Werrmutstropfen: die Plastikschutzhülle und die Rückstände in der Wanne. Ich musste danach ordentlich säubern, um die Verfärbungen des Kräuterbades vollständig zu entfernen. Für alle Badefans ist das Produkt von "Herbal Spa" eine echte Bereicherung im Badschrank.

Du hast eine Folge verpasst oder willst einen Überblick? Alle weiteren Infos zu "Die Höhle der Löwen" gibt es hier.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.