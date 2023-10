Eine freche Birne fordert unsere Gehirne: Könnt ihr erkennen, welches Früchtchen auf diesem Bild anders aussieht als der Rest?

Der Herbst bringt eine Fülle an reifen Früchten und leuchtenden Farben. Bei den vielen verschiedenen Sorten an Birnen, die jetzt Saison haben, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Aber eine Birne in unserer Auswahl fällt definitiv aus der Reihe!

Herbst-Suchbild: Welche Birne ist hier anders als der Rest?

© zhevasylieva / Adobe Stock

Schau dir die Birnen genau an: Eine davon hebt sich von den anderen ab. Ist es die Form, die Farbe oder vielleicht ein ganz anderes Detail? Eure Aufgabe ist es jetzt, diese besondere Birne zu finden – im Video seht ihr die Antwort!