Herbst-Suchbild: Welcher Drachen ist hier anders als der Rest?

Lauter identische Drachen fliegen hier im Herbstwind - könnte man meinen. Tatsächlich unterscheidet sich eine von ihnen deutlich. Könnt ihr ihn finden, bevor die Zeit abläuft?

Drachen, Drachen und noch mehr Drachen – der Himmel im Herbst ist auf diesem Bild von einer wahren Flugparade übernommen worden. Doch halt, einer dieser Drachen tanzt aus der Reihe. Könnt ihr erkennen, welcher das ist?

Herbst-Suchbild: Welcher Drachen sticht aus der Menge hervor?

In der bunten Vielfalt der Drachen am Himmel ist einer nicht ganz wie die anderen. Vielleicht ist es die Form, die Farbe oder ein Detail, das nicht so recht passen will. Könnt ihr den einen Drachen finden, der anders als der Rest aussieht, bevor das Zeitlimit abläuft? Im Video könnt ihr euch testen!

