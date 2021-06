Manche Menschen haben sehr konkrete Vorstellungen von der eigenen Hochzeit und stellen hohe Ansprüche an Gäste und Mitwirkende. Eine Braut aus Texas verlangt vor allem ihren Brautjungfern einiges ab, wie eine Reddit-Userin nun teilte.

Grundsätzlich ist es ja von Vorteil und bewundernswert, wenn Menschen dazu in der Lage sind, anderen klar und bestimmt zu sagen, was sie von ihnen erwarten. Es kommt manchmal vielleicht nur etwas forsch und komisch rüber, zumindest wenn die formulierten Erwartungen sehr hoch und speziell sind – so wie bei der Geschichte, die Reddit-Userin @justasianenough nun mit der Weddingshaming-Community teilte.

Unerwartete Ehre

Als ihre Bekannte, sie nennt sie L, sie gefragt habe, ob sie ihre Brautjungfer sein wolle, sei sie zunächst überrascht gewesen, schreibt die Userin. L sei die ältere Schwester ihrer besten Freundin und stehe ihr eigentlich nicht so nahe, dass sie sich zu ihren engsten Vertrauten und möglichen Brautjungferkandidatinnen gezählt hätte. Dennoch sagte sie zu, wies die angehende Braut dabei jedoch gleich darauf hin, dass sie möglicherweise nicht so eine große Hilfe sein würde bei den Hochzeitsvorbereitungen, da sie selbst in New York lebe, die Braut dagegen in Texas. Prompt habe L die erste Bombe platzen lassen: Sie frage sie nur als Brautjungfer an, weil sie hübsch sei, "aber nicht so hübsch, dass jeder nur auf sie schauen würde". Ihr Verlobter habe sechs Brüder und einen besten Freund als Trauzeugen, daher bräuchte sie ebenfalls eine hinreichend große Truppe an Brautjungfern, erklärte L weiter.

Vor diesem Hintergrund sei die Aufgabe der Reddit-Userin zwar weniger bedeutungsvoll, aber durchaus machbar erschienen. Und so blieb sie bei ihrer Zusage. Vorerst. Denn nur wenige Tage später schickte L ihr und den anderen Brautjungfern eine Liste mit folgenden 13 Vorschriften und Forderungen.

Braut stellt 13 unfassbare Forderungen an Brautjungfern 1 von 13 1 von 13 Tattoos Keine Tattoos. ALLE Tattoos MÜSSEN VERDECKT werden. Keine Ausnahmen. Mehr 2 von 13 Sehhilfen Keine Brillen. Wer eine Sehhilfe braucht, MUSS sich Kontaktlinsen besorgen oder einen Tag ohne auskommen. Mehr 3 von 13 Haare Kein langes Haar. Wer langes Haar hat, muss es sich schneiden lassen, sodass es kürzer als meins ist. Ich erwarte von allen, dass sie ihr Haar zur Hochzeit offen tragen, und möchte einen gleichförmigen Look. Wer eine ähnliche Haarfarbe hat wie ich, von der erwarte ich, dass sie ihr Haar für die Hochzeit färbt. Mehr 4 von 13 Teint Keine Bräunungscreme/ Bräunungsspray. An meinem großen Tag sollte ich die einzige sonnengeküsste Göttin sein. Mehr 5 von 13 Nägel Nägel müssen kurz sein und "Essie Ballet Slipper" pink. ICH WERDE ES SEHEN, WENN ES NICHT BALLET SLIPPER IST. Mehr 6 von 13 Outfit Jede muss sich ihr Kleid selbst kaufen. Ich schicke euch einen Link dazu, es ist nicht zu teuer, also regt euch nicht darüber auf, dass ihr es selbst bezahlten müsst. Außerdem MÜSST ihr einen trägerlosen BH tragen. Ich will weder Nippel sehen noch diese komischen Beulen von Nippelpflastern. Mehr 7 von 13 Figur Ich erwarte von allen, dass sie abnehmen und an meinem Tag GUT AUSSEHEN. Bei einigen heißt das, 20 bis 30 Pfund, und das ist nicht fies, sondern wahr. Mehr 8 von 13 Schwangerschaft WERDET NICHT SCHWANGER. WER SCHWANGER WIRD, WIRD AUSGELADEN. Es wäre der ultimative Verrat. Ihr solltet wollen, dass sich an meinem Tag jeder auf mich konzentriert, und wir alle wissen, dass Schwangere die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mehr 9 von 13 Bezieuhungsstatus Wer plant, sich zu verloben, muss damit bis NACH meiner Hochzeit warten. Wir alle wissen, dass auch Verlobungen Aufmerksamkeit erregen. Mehr 10 von 13 Termine Verpflichtende Events, an denen ihr teilnehmen müsst: Junggesellinnenwoche, Braut Party, Probeessen, Haar-/ Makeup-Testlauf, Brautkleid-Shopping, After-Wedding-Brunch. Ihr bezahlt selbst für die Junggesellinnenwoche, die Haar-/Makeup-Probe und das Styling am Hochzeitstag. Mehr 11 von 13 Brautjungfern-Accessoires Ich erwarte von allen, dass sie sich Brautjungfernbadeanzüge und Bademäntel kaufen. Mehr 12 von 13 Junggesellinnenabschied Die Junggesellinnenabschiedswoche wird irgendwann im März 2022 stattfinden. Fangt schon mal an zu sparen, wir fahren in ein Ressort in Mexiko. Mehr 13 von 13 Noch Fragen? Falls ihr Probleme mit irgendetwas von dieser Liste habt, könnt ihr euch zusammenreißen oder jetzt aussteigen. Ich kann euch ersetzen, das ist kein Problem. Macht euch keine Sorgen, ich werde nicht wütend. Erwartet dann nur keine Einladung zu meiner Hochzeit. Wer nicht mit all dem für mich da sein kann, sollte an meinem besonderen Tag überhaupt nicht da sein. Mehr

Sofort nachdem sie die Liste mit den Forderungen erhalten habe, habe sie L geschrieben, dass sie leider doch nicht als Brautjungfer einspringen würde, weil sie nicht alle erforderlichen Termine wahrnehmen könne. Wie gut, dass L von vornherein so klar und deutlich gemacht hat, was auf ihre Brautjungfern zukommen würde. Bleibt nur, ihr zu wünschen, dass sie genug Leute findet, die bereit sind, ihre Erwartungen zu erfüllen.

Verwendete Quelle: Reddit.com, tyla.com