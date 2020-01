Dieser Einkaufszettel ist die süßeste Schwangerschafts-Verkündung ever!

Was für eine süße Idee: Eine junge Frau hat ihrem Freund einen Einkaufszettel geschrieben, der in Wahrheit noch so viel mehr ist – nämlich eine zuckersüße Botschaft. Geteilt hat sie die Notiz über die App "Jodel", bei der vor allem Studenten und junge Leute anonym Dinge posten und diskutieren.

Dabei war die Schwangere zunächst skeptisch: "Meint ihr, er wird verstehen, dass ich ihm sagen möchte, dass ich schwanger bin?", fragt sie die Netzgemeinde mit einem Bild des Einkaufszettels, den sie vorbereitet hat:

Und die "Jodel"-Gemeinde ist sich schnell einig: Wenn er nicht ganz unsensibel und auf den Kopf gefallen ist, wird bei dem werdenden Vater der Groschen schnell fallen.



Doch die anderen Jodler erweisen sich auch als äußerst originell: Sie steuern weitere Ideen für die Einkaufsliste bei: Rollmops muss noch mit drauf, und alkoholfreier Sekt auch! Schnell erweitert die junge Frau die Liste und postet ein neues Foto (ganz oben).

Doch dann die große Frage: Was passiert denn, wenn ihr Freund nach Hause kommt und den Einkaufszettel bekommt? Liest er ihn noch in ihrem Beisein, oder steckt er ihn einfach ein und fährt dann los zum Einkaufen? Und was würde das für die junge schwangere Frau bedeuten? Möchte sie nicht unbedingt den magischen Moment miterleben, wenn ihr Freund versteht, was sie ihm mit dem Einkaufszettel sagen möchte …?

Ganz "Jodel" fiebert mit: Geht der Plan auf?

Die junge Frau (in der App ist sie als "OJ" gekennzeichnet, was für "Original-Jodler" steht, also denjenigen, der die Diskussion gestartet hat) klärt auf: In der Regel steckt ihr Freund die Liste einfach ein und schaut nicht nochmal drauf. Aber sie hatte auch geplant, dass er erst im Laden erfährt, dass er Papa wird.

Und so wartet die komplette Jodel-Gemeinde gespannt auf Neuigkeiten von dem Pärchen: Wird er nochmal draufschauen? Begreift er sofort, was sie ihm sagen möchte? Und wie wird er reagieren, wenn der Groschen fällt?

Die Antwort gibt "OJ" kurz darauf:





Was für eine süße Geschichte - und was für ein schöner Ausgang! Wir freuen uns sehr für die beiden Unbekannten. Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr übrigens hier die komplette Jodel-Diskussion nachlesen.