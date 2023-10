Kaffee-Suchbild: Welcher Pumpkin Spice Latte ist anders als der Rest?

Bei dieser Großbestellung des Herbst-Heißgetränkes ist ein Fehler passiert – könnt ihr sehen, welcher dieser 48 Pumpkin Spice Lattes anders ist als alle anderen?

Die Blätter fallen und der Duft von Kürbisgewürz liegt in der Luft, was kann das nur bedeuten? Richtig, es ist wieder Zeit für Pumpkin Spice Latte! In einer Auswahl dieser beliebten Herbstgetränke versteckt sich jedoch ein ganz besonderes Exemplar.

Kaffee-Suchbild: Bei welchem Pumpkin Spice Latte ist ein kleiner Fehler passiert?

Kannst du den Pumpkin Spice Latte herausfinden, der sich von den anderen unterscheidet? Vielleicht ist es die Menge des Schaums, eine spezielle Zutat oder ein anderes Detail, das ihn einzigartig macht. Im Video seht ihr die Auflösung!