Kai Pflaume Seltener Auftritt mit Ehefrau Ilke

Mit seiner langjährigen Frau Ilke hat Kai Pflaume das Münchner Oktoberfest besucht und sich dort gezeigt. Gemeinsam posierten der Moderator und seine Liebste für die Fotograf:innen.

Seine Familie hält er am liebsten aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt hat Kai Pflaume, 56, eine Ausnahme gemacht und sich mit seiner langjährigen Ehefrau gezeigt. Das Paar posierte ganz offen auf der Wiesn für die Fotograf:innen.

Kai Pflaume gemeinsam mit Ehefrau Ilke beim Oktoberfest

Am Samstag, 23. September, besuchte der Moderator zusammen mit Ilke Pflaume das alljährliche Oktoberfest in seiner Wahlheimat München. In der Käfer Wiesn-Schänke genossen die Eheleute offenbar einen fröhlichen gemeinsamen Abend. Bilder von der Veranstaltung zeigen sie in traditioneller Tracht. Kai hat liebevoll den Arm um seine Ilke gelegt, während beide glücklich in die Kameras lächeln.

Seit 27 Jahren sind Kai und Ilke Pflaume verheiratet

Kai Pflaume ist schon seit 1996 mit Ilke verheiratet. Das Ehepaar hat zwei Söhne, Leon und Marvin, die mittlerweile erwachsen sind. Vor wenigen Jahren sprach der Moderator über das Rezept seiner langen skandalfreien Ehe. "Liebe ist, wenn aus dem Ich ein Wir wird", sagte er damals gegenüber "Bunte".

