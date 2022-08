Kater Larry ist in der berühmten Downing Street No. 10 zu Hause.

von Marie Mühlenberg In der Downing Street No. 10 ist seit 1905 der Amtssitz des britischen Premierminister – doch noch wer anderes hat hier seinen ständigen Wohnsitz.

Die Downing Street No. 10 in London wird rund um die Uhr streng bewacht. Kein Wunder, schließlich wohnt hier der oder die amtierende:r Premierminister:in des Landes. Doch noch wer anderes hat hier seit 2011 seinen ständigen Amtssitz - der "Chief Mouser to the Cabinet Office" Larry.

Larry ist der berühmtester Kater Großbritanniens

Seine Aufgabe? Das Haus von Mäusen zu befreien. Doch am liebsten lässt sich Larry, der sich das Haus mit mittlerweile drei Premierministern geteilt hat, den Nacken kraulen oder liegt in der Sonne – was den Kater mittlerweile landesweit bekannt gemacht hat. Die niedlichsten Aufnahmen von Larry zeigen wir im Video.