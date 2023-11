Rund 400.000 Kita-Plätze fehlen und der schlechte Betreuungsschlüssel gefährdet den Bildungsauftrag. Nun wird eine Reduzierung der Öffnungszeiten diskutiert, um aus der Kita-Krise zu kommen.

Viele Eltern und Erzieher:innen spüren es längst – die Situation in den Kitas ist angespannt, um es milde auszudrücken. Eine neue Studie bestätigt diesen Eindruck. Die Bertelsmann-Stiftung hat ihr "Ländermonitoring frühkindliche Bildung" veröffentlicht. "Die Situation ist für Kinder und Eltern wie auch für das vorhandene Personal untragbar geworden", sagt Anette Stein, Expertin der Stiftung für frühkindliche Bildung. "Der Fachkräftemangel erschwert es zunehmend, die Rechtsansprüche zu erfüllen und in den Kitas den Bildungsauftrag umzusetzen.“

Seit zehn Jahren haben Eltern in Deutschland einen Rechtsanspruch auf die Betreuung ihres Kindes, sobald es ein Jahr alt ist. Leider nur in der Theorie. Laut der aktuellen Bertelsmann-Studie ist vor allem die Lage in den westdeutschen Bundesländern problematisch – dort fehlen 385.900 Kita-Plätze, in Ostdeutschland sind es 44.700.

Heikler Betreuungsschlüssel in den Kitas

Rosig sieht es in den ostdeutschen Bundeländern allerdings auch nicht aus. Dort liege der Betreuungsschlüssel weit hinter den wissenschaftlichen Empfehlungen: 90 Prozent der Kinder würden in Kita-Gruppen mit zu wenig Personal betreut, in Westdeutschland betrifft das 60 Prozent der Kinder. Beides sind alarmierende Zahlen.

Nicht nur, weil der Bildungsauftrag unter diesen Bedingungen nur eingeschränkt ausgeführt werden kann, sondern auch, weil in zu großen Gruppen eine sichere Aufsicht mitunter kaum zu gewährleistet ist. Im Osten Deutschlands ist eine einzelne Vollzeit-Fachkraft rechnerisch für 5,4 Kleinkinder verantwortlich beziehungsweise für 10,5 Kinder über drei Jahren. Dabei liegt der empfohlene Personalschlüssel bei 3 Kleinkindern beziehungsweise 7,5 Kindern über 3 Jahren pro Fachkraft.

Fachkräftemangel als Ursache der Kita-Krise

Als Grund für die Misere führt die Bertelsmann-Studie den Fachkräftemangel an. Zwar sei der Kita-Ausbau in den vergangenen Jahren vorangetrieben worden, allerdings sei auch der Bedarf gestiegen. Immer mehr Eltern wünschen sich eine Betreuung auch für jüngere Kinder.

Tatsächlich hatte eine vorangegangene Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergeben, dass Deutschlandweit derzeit zwei Drittel der Zweijährigen einen Betreuungsplatz haben, aber rund 80 Prozent aller Eltern gerne einen solchen in Anspruch nehmen würden – wenn sie denn die Möglichkeit bekämen. "Im Jahr 2023 wünschen sich die Eltern für rund 1,16 Millionen unter Dreijährige eine institutionelle Betreuung", schrieb Studien-Autor Wido Geis-Thöne. "Tatsächlich einen Platz haben aber nur 857.000 Kinder."

Dass sich die Lage merklich entspannen könnte, davon geht Geis-Thöne nicht aus, trotz sinkender Geburtenrate. Auch er sieht den starken Fachkräftemangel als Hauptproblem. Rund 30.000 Erzieher:innenstellen waren laut der IW-Studie 2022 offen, davon blieben ganze 22.000 unbesetzt.

Reduzierte Öffnungszeiten als Weg aus der Kita-Krise?

"Obwohl das Problem seit vielen Jahren bekannt ist und Eltern seit nunmehr zehn Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, ist die Situation nach wie vor prekär", sagte Geis-Thöne vom Institut der Deutschen Wirtschaft. "Die Politik muss dringend nachsteuern, den Erzieherberuf attraktiver machen und konsequent Kitas ausbauen."

Die aktuelle Bertelsmann-Studie fordert den Bund auf, sich "über die Leistungen des Kita-Qualitätsgesetzes hinaus an der Finanzierung der frühkindlichen Bildung verlässlich zu beteiligen". Als Sofortmaßnahmen werden außerdem empfohlen: eine Entlastung des pädagogischen Personals von Verwaltungs- und Hauswirtschaftsaufgaben und die Einstellung von Quereinsteiger:innen. Allerdings räumt Bildungs-Expertin Stein ein: "Auf keiner Ebene darf es Abstriche an der pädagogischen Qualifizierung geben. Sonst leidet die Bildungsqualität darunter."

Zu den Vorschlägen gehört auch eine Reduzierung der Kitaöffnungszeiten bis 2025, zumindest in einigen Bundesländern. "Das ist zweifellos eine einschneidende Maßnahme, die nur individuell und in enger Abstimmung zwischen Kommune, Träger und Eltern getroffen werden sollte", sagt Stein. "Aber die Kita-Krise ist so weit fortgeschritten, dass neue Antworten gefragt sind."

In diesen Bundesländern fehlen die meisten Plätze

Wie die IW-Studie bereits zeigte, sind die Lücken je nach Bundesland unterschiedlich groß. Im Westen sei der Wunsch nach Betreuung für unter Dreijährige traditionell weniger ausgeprägt, im Osten sei der Ausbaustand sehr viel weiter fortgeschritten. Spitzenreiter bei der Betreuung von ein- und zweijährigen Kindern sind laut IW die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Brandenburg. Hier befanden sich rund 90 Prozent der Zweijährigen in der Betreuung durch Kita oder Tageseltern, und zwischen 68 und 76 Prozent der einjährigen Kinder.

Die größten Betreuungslücken gebe es in Bremen und im Saarland. Absolut gesehen fehlten aber die meisten Plätze im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen, nämlich ganze 87.400.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei ELTERN.