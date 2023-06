Unter diesen Bäumen solltest du in den Sommermonaten nicht parken

Klebrige Autos Unter diesen Bäumen solltest du in den Sommermonaten nicht parken

Was tropft denn da von den Bäumen, obwohl es nicht regnet? Was das klebrige Sekret ist und unter welchen Gewächsen du und dein Auto deshalb nicht verweilen sollten, erfährst du im Video.

Die Straßen, Fußgängerwege und Autos – aktuell klebt scheinbar alles. Stehen wir nur kurz unter einigen Bäumen, tropft es auf uns herab, doch dabei handelt es sich nicht um Regen. Das Sekret ist nur schwer zu entfernen und trifft in den warmen Sommermonaten vermehrt auf.

Das tropft klebrig von den Bäumen

Doch was ist das, was gerade alle Straßen und Autos verklebt? Im Video verraten wir dir, was hinter der klebrigen Substanz steckt und unter welchen Bäumen du nicht parken solltest, wenn du dein Auto nicht ständig waschen möchtest.