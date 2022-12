An Weihnachten verbringen die meisten Menschen viel Zeit in der Küche. Es wird ein aufwendiges Essen zubereitet, was nervenaufreibend sein kann. Da klingen Gourmet-Kochboxen, die spezielle Weihnachtsmenüs enthalten, sehr verlockend. Sie versprechen ein einfaches und leckeres Weihnachtsmenü aus drei Gängen. RTL testet, ob sie das klassische Festmahl ersetzen können.