Nach einem besonders laut-leidenschaftlichen Liebesspiel hängt in einem Bielefelder Mehrfamilienhaus plötzlich ein ziemlich wütender Beschwerdebrief im Hausflur - und der wird prompt beantwortet.

Dieser Zettelstreit geht viral: Ein Nachbar ist in einem Bielefelder Mehrfamilienhaus offenbar so von seinen Nachbarn und deren deutlich hörbarem Liebesspiel genervt, dass er einen wütenden Brief in den Hausflur hängt - doch dort bleibt der Zettel nicht lange allein.

Lustige Antwort geht viral

Ein Foto des Bielefelder Zettelstreits hat sich mittlerweile viral im Netz verbreitet. Die witzige Antwort auf den Beschwerdebrief, was die Bielefelder selbst zu ihrem aktuell wohl berühmtesten Nachbarschaftsstreit sagen und wie man in so einem Fall am besten reagiert, erfährst du im Video.

