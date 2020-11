Wünsch dir was! In den nächsten Tagen gibt es am Himmelszelt ein wahres Sternschnuppen-Feuerwerk zu sehen. Wir sagen, wo und wann du das Spektakel am besten sehen kannst.

Es ist einfach romantisch! Du schaust in den Nachthimmel und siehe da: eine Sternschnuppe! Vielleicht erfüllt sie dir ja sogar einen Wunsch. Doch was ist schon eine Sternschnuppe, wenn man dutzende haben kann! Jedes Jahr im November gibt es einen besonderen Sternschnuppenregen zu sehen - die sogenannten Leoniden.

Hier können gleich mehrere Wünsche an den Himmel geschickt werden. Leoniden sind in jedem Jahr zwischen dem 6. und 30. November aktiv. Sie sind nach dem Sternbild Löwe (lateinisch Leo) benannt, aus dessen Richtung (Südosten) sie auftauchen.

Höhepunkt am 18. November 2020

In der Nacht vom 18.11. auf den 19.11. findet über Deutschland ein wahres Himmelsspektakel statt – hier erreichen die Leoniden ihren Höhepunkt. Experten rechnen mit ganzen 20 Sternschnuppen pro Stunde - also alle drei Minuten ein Wunsch!

Was genau steckt hinter dem Himmelsschauspiel?

Auslöser für den Sternschuppenstrom im November sind die verglühenden Trümmerteile des Kometen 55P/Tempel-Tuttle. Nur einmal im Jahr kreuzt die Erde die Umlaufbahn des Kometen, woraufhin seine Bruchstücke (die Meteoriden) in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen.

So kannst du das Ereignis am besten verfolgen!

Raus in die Natur! Am besten ist es natürlich, möglichst weit weg von Häusern, Straßenlaternen und anderen Lichtquellen zu sein - denn je dunkler die Umgebung, desto eindrucksvoller präsentiert sich der Nachthimmel. Wenn das nicht möglich ist - auch nicht schlimm! Laut Meteorologen werden die Sternschnuppen vielerorts gut zu sehen sein, da auch das Wetter mitspielt und kein Mondlicht stört.

Also: "Einfach hochgucken, Richtung Süden, Südosten", so Sven Melchert, Vorsitzender der Vereinigung der Sternenfreunde. Während im Süden Deutschlands die Sicht etwas durch Wolken verdeckt sein kann, klart sich der Himmel in mittleren und nördlichen Teilen Deutschlands auf.

Im Dezember kommen die Geminiden

Wer die Leoniden verpasst, kann sich jedoch auf den Dezember freuen. Hier gibt es die nächste Gelegenheit zum Sternschnuppen-Gucken. Ab dem 7. Dezember erwarten uns die Geminiden. JUHU!