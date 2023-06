Auf diesen Einfall muss man erstmal kommen: Eine Seniorin zieht mit ihrer Enkelin los um einen Supermarkt-Streich umzusetzen, der inzwischen weltweit für gute Laune sorgt.

Die besten Streiche sind immer die, bei denen niemand schadenfroh reingelegt wird, sondern bei denen sich alle hinterher was zu Lachen haben. Und dieses Oma-Enkelin-Gespann schafft das mit ihrer Supermarkt-Idee vortrefflich – allein weil schon die Großmutter selbst bei der Durchführung so ansteckend in schallendes Gelächter ausbricht.

Lustiger Streich: Augen auf im Supermarkt!

Auf Tiktok ist ein Video der Aktion bereits viral gegangen und amüsiert Menschen auf der ganzen Welt - doch die Idee kam keinesfalls von der Social-Media-affinen Enkelin. Im Gegenteil: Im Video ist deutlich zu sehen, wie die Oma die junge Frau als Verbündete für ihren Plan gewinnen möchte – und dann beide kurz darauf mit einem verstohlenen Lächeln im Gesicht an die Arbeit gehen. Im Video seht ihr, wie sie den anderen Kunden im Geschäft ein ganz besonderes Einkaufserlebnis beschert haben.

Verwendete Quellen: TikTok, Stern.de