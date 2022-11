Ganz romantisch und beim schönsten Wetter stellt Tory Parker seiner Freundin Kirsten Durand die alles entscheidende Frage. Es könnte nicht besser laufen – doch dann passiert ein Missgeschick ...

Es sollte alles perfekt sein: Umgeben von Freunden und Familie geht Tory Parker vor seiner Freundin Kirsten Durand auf die Knie und macht ihr einen Heiratsantrag. Doch welche Folgen ihre überschwängliche Reaktion haben sollte, war wohl für niemanden abzusehen.

Der Verlobungsring fällt in den Sand

Als die zukünftige Braut ihrem Verlobten in die Arme fällt, fliegt der Verlobungsring im hohen Bogen in den feinen Sand, in dem er komplett verschwindet. Die anschließende Suche fordert nicht nur dem Paar einiges ab: Alle Anwesenden helfen mit vereinten Kräften dabei, den verlorenen "Schatz" wiederzufinden. Im Video seht ihr, wie die Suche verlief und ob der 16.000 Euro-Verlobungsring letztendlich doch noch gefunden werden konnte.

Verwendete Quelle: Stern.de