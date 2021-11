Platz: "The Wire" Den ersten Platz belegt "The Wire". Die US-amerikanische Krimi-Drama-Serie wurde von 2002 bis 2008 in Baltimore (Maryland) gedreht. In den fünf Staffeln wird jeweils ein anderer Aspekt der Stadt rund um das Polizei-Department in Baltimore und den Drogenhandel in den Fokus gerückt. Da die Macher der Serie selbst Erfahrung bei der Polizei in Baltimore haben, gelang es ihnen laut Kritikern, eine sehr realistische, quasi-dokumentarische Serie zu schaffen.

Platz: "Mad Men" Im Zentrum der Serie "Mad Men" steht die fiktive New Yorker Werbeagentur "Sterling Cooper" in den 1960er Jahren mit ihren Mitarbeitern und deren Umfeld. Hauptcharakter ist der ehrgeizige Werbefachmann Don Draper, dessen dunkle Vergangenheit im Laufe der Serie ans Licht kommt. Die Serie erhielt mehrere Nominierungen für den Golden Globe Award und den Emmy.

Platz: "Breaking Bad" Bei "Breaking Bad" geht es um den Chemielehrer Walter White, der an Lungenkrebs erkrankt und daraufhin beginnt, mit seinem Ex-Schüler Jessie Pinkman Drogen herzustellen und diese zu verkaufen. Im Laufe der Serie wandelt sich Walt immer mehr von "Normalo" zum Kriminellen. Die Serie mit 5 Staffeln erhielt zahlreiche Preise.

Platz: "Fleabag" Die britische Serie "Fleabag" wurde 2019 mit sechs Emmys ausgezeichnet, darunter als beste Comedyserie. Als beste Hauptdarstellerin wurde auch Phoebe Waller-Bridge geehrt, die selbst Autorin des Buches ist. Die Frau, um die es in der Serie geht, ist die Britin Fleabag. Sie betreibt ein Café, das sie einst mit ihrer verstorbenen Freundin Boo eröffnet hatte. Fleabag lebt das turbulente Londoner Großstadtleben zwischen Trauer, Chaos und zahlreichen Männeraffären.

Platz: "Game of Thrones" Die US-amerikanische Fantasy-Serie Game of Thrones macht sich den fünften Platz zu eigen. Vor allem die ersten sechs der acht Staffeln basieren auf dem Buch „Das Lied von Eis und Feuer“ des US-amerikanischen Schriftstellers George R. R. Martin. Die Serie spielt in einer fiktiven Welt, die an das Mittelalter angelehnt ist und verwebt viele komplexe Handlungsstränge zwischen unzähligen Charakteren. Dabei geht es vor allem um die unterschiedlichen Machtansprüche der Königreiche, welche oft mit Krieg ausgetragen werden.

Platz: "I May Destroy You" Die Drama-Mini-Serie "I May Destroy You" von und mit Michaela Coel dreht sich um das Thema sexuelle Gewalt. Es wird thematisiert, wie die Protagonistin Missbrauch am eigenen Körper erlebt und anschließend versucht, ihr dadurch entstandenes Trauma zu bewältigen. Coel ist dabei gleichzeitig Autorin, Regisseurin und Schauspielerin der Mini-Serie und wurde mehrfach für ihre Arbeit nominiert und ausgezeichnet. Unter Kritikern gilt "I May Destroy You" als beste Serie des Jahres 2020.

Platz: "The Leftovers" "The Leftovers" ist eine US-amerikanische Fernsehserie mit drei Staffeln, die 2014 erstmals ausgestrahlt wurde. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tom Perrottas aus dem Jahr 2011. Die fiktive Handlung der Serie beginnt, nachdem auf unerklärliche Weise zwei Prozent der Weltbevölkerung spurlos verschwunden sind. Die Protagonisten der Serie versuchen, den Grund für das Verschwinden der 140 Millionen Menschen zu finden und kämpfen dabei vermehrt mit psychischen Problemen. Auch "The Leftovers" und seine Darsteller:innen wurden mehrmals ausgezeichnet.

Platz: "The Americans" "The Americans" spielt in den frühen 1980er Jahren, zur Zeit des Kalten Krieges. Es geht um das Ehepaar Elisabeth und Philip Jennings, die als sowjetische KGB-Spione mit ihren Kindern in einem Vorort von Washington D.C. leben. Ihre Arbeit wird allerdings auf die Probe gestellt, als ein Mitarbeiter des FBI in die Nachbarschaft zieht. Phillip beginnt zudem, seine Aufgabe als Spion und Agent zunehmend in Frage zu stellen. Die Serie gewann mehrere Preise, darunter als beste Dramaserie.

Platz: "The Office (UK)" Die britische Comedy-Fernsehserie "The Office" wurde bereits Anfang des Jahrhunderts, von 2001 bis 2003, ausgestrahlt. Der Fremdscham-Klassiker ist im Stil einer Langzeitdokumentation gedreht worden, bei der ein fiktives Team des Senders BBC den Alltag in einem Großraumbüro festhält. Die Hauptrolle David Brent nimmt dabei Produzent Ricky Gervais selbst ein. Brent ist der Chef des Büros, der sich am laufenden Band selbst überschätzt und so immer wieder scheitert, es aber auf skurrile Weise auch immer wieder schafft, sich aus dem selbstgeschaffenen Schlamassel zu befreien. Die Serie bekam als erste britische Fernsehserie einen Golden Globe.