104-Jährige feiert Geburtstag: Parade mit Coronavirus-Einschränkungen

Geburtstage sind in Pandemiezeiten oft eine sehr einsame Angelegenheit. Nicht für die US-Amerikanerin Ruth Gallivan. Sie feierte am Mittwoch ihren 104. Geburtstag. Um die Seniorin nicht anzustecken, hielten alle Gäste gebührenden Abstand und fuhren einfach in Autos vorüber. Die Parade kam gut bei dem Geburtstagskind gut an. "Ich kann es nicht glauben. Es ist einfach toll!", so Ruth über die rührende Geste. Nach der Parade sangen die Nachbarn noch gemeinsam Happy Birthday. Eine gebührende Feier also, trotz der Einschränkungen in Pandemiezeiten.