Heiraten in der Coronakrise: 4 Stockwerke Abstand

Weltweit müssen aktuell sehr viele Hochzeiten wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden. Und das nicht wegen einer Braut (oder zwei!), die sich nicht traut, sondern weil soziale Aktivitäten so weit wie möglich eingeschränkt werden müssen. Und was ist sozialer als eine Hochzeitsfeier? In New York City, der US-Stadt mit den meisten Corona-Fällen, wurden bereits am 23. März alle Standesämter geschlossen. Für Amanda Wheeler, die gerade aufgrund des Coronavirus ihren Job und damit auch ihre Krankenversicherung verloren hat, ein großer Schock: Gerade erst haben sie und ihre Verlobte Reilly Jennings ihre Hochzeitslizenz erhalten. Doch ein Freund bietet sich an, die beiden trotzdem zu trauen – mit einem vier Stockwerke großen Sicherheitsabstand. Die emotionalen Bilder von der romantischen Trauung seht ihr im Video.