Mann oder Frau? Was du in diesem Bild siehst, verrät etwas über deine Persönlichkeit

Die meisten werden es wohl auf den ersten Blick sehen: Dieses Bild zeigt einen Menschen. Aber was für einen? Siehst du hier einen Mann oder eine Frau?

Deine spontane Antwort lässt spannende Rückschlüsse zu. Denn: Ob du bei unserem Rätsel einen Mann oder eine Frau erkennst, ist nicht dem Zufall überlassen.

Und so wird eine simple, schwarz-weiß gemalte Skizze, die nur durch präzise gesetzte Striche und eine schwarz ausgemalte Fläche geformt werden, ein kleiner Psycho-Test! Es gibt keine richtige und keine falsche Antwort - sowohl der Mann, als auch die Frau sind in dem Bild zu finden. Aber wen siehst du zuerst?

Ein Blick entschlüsselt dein Gehirn

Tatsächlich kann dir deine spontane Antwort auf die Frage "Mann oder Frau" einen spannenden Einblick in die Funktionsweise deines Gehirns geben. Sie verrät dir, wie du tickst und wie dein Kopf funktioniert.

Ähnliche Bilder werden in der Psychologie schon seit langer Zeit dabei eingesetzt, wenn es darum geht zu entschlüsseln, mit welcher Art von Persönlichkeit man es zu tun hat. Am bekanntesten sind natürlich die berühmten "Rohraschach"-Tests: Abstrakte Tintenklekse, die für sich genommen überhaupt gar nichts darstellen. Doch jeder Mensch füllt sie mit einer ganz eigenen Bedeutung - und so verrät das Objekt, das jeder im Tintenkleks sieht überraschend viel über die jeweilige Persönlichkeit.

In diesem Fall ist es natürlich noch direkter als bei den zufälligen Tintenkleksen: Jeder von uns kann bei dieser Zeichnung sofort aus dem Bauch heraus sagen, was genau hier zu sehen ist. Und genau das, macht die Erkenntnis so deutlich - denn hier muss nichts umständlich interpretiert werden.

Bist du jetzt neugierig geworden? Im Video oben erfährst du die Details und kannst den Test machen: Was siehst du, Mann oder Frau? Und: Was genau sagt deine Auswahl darüber aus, welche Art von Persönlichkeit du hast?