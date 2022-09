Was ist hier wirklich los: Bewegen sich die Ringe im Video tatsächlich, oder wird unser Gehirn beim Betrachten raffiniert ausgetrickst?

Es ist völlig verrückt: Ganz eindeutig bewegen sich die Ringe in diesem Video immer in die Richtung, die die Pfeile in ihnen vorgeben. Nur: Tatsächlich tun sie das ganz und gar nicht. Auch wenn man nach mehrmaligem Betrachten sicher ist, dass die Ringe in Bewegung sind, stehen sie still am gleichen Platz. Aber wie ist das möglich?

Optische Täuschung: Diese Ringe tricksen unseren Verstand aus

Wie der Youtuber "johnmikoaus" erklärt, funktioniert die Illusion nicht über die Pfeile, auch wenn es auf den ersten Blick so erscheint. In Wirklichkeit haben beide Ringe an der Innen- und Außenseite dünne Ränder, die im Vergleich zum restlichen Ring eine andere Farbe haben und sich in einem anderen Tempo bewegen. Voilà: Schon denkt unser Gehirn, dass sich der gesamte Ring bewegen muss. Im Video könnt ihr euch selbst ein Bild von diesem unglaublichen Effekt machen!

Vewendete Quelle: RTL.de