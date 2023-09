Viele Augen in vielen Farben gibt es hier zu sehen – oder etwa nicht? Tatsächlich ist hier nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint.

Eigentlich ist hier ja wieder alles völlig klar: 15 Augen in 15 verschiedenen Farben gucken uns auf diesem Bild an – oder vielleicht doch nicht? Tatsächlich werden unsere Augen von einem gemeinen Effekt in die Irre geführt, denn die Realität sieht anders aus, als unsere Sinne uns glauben machen wollen: Viele dieser Augen haben in Wahrheit exakt die gleiche Farbe.

Optische Täuschung: Welche Augenfarbe stimmt denn nun wirklich?

Verwirrt? Doch es stimmt wirklich, viele dieser Augen, die hier in einer Reihe sind, haben wirklich exakt die gleiche Farbe – und wirken doch durch den sogenannten "Bezold-Effekt" völlig unterschiedlich. Im Video seht ihr, welche Augen auf dem Bild farblich identisch sind und wie genau unsere Wahrnehmung hier ausgetrickst wird.

Verwendete Quelle: creativebloq.com/