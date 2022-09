Einfach nur Wau: Bei den "Petfluencer Awards" in Köln, gab es die Tiere zu sehen, die aktuell die Herzen der User:innen auf Instagram, Tiktok oder Youtube besonders verzaubert haben. Doch egal ob akrobatische Kunststücke oder einfach liebenswert-lustige Blicke in die Kamera: Am Ende konnte nur einer von ihnen den Preis als "Petfluencer des Jahres" mitnehmen. Im Video seht ihr, wie es Hunden und Halter:innen bei dem tierisch niedlichen Event so ergangen ist!