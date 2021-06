Jetzt noch schnell zugreifen! Die Amazon-Prime-Day-Deals gehen in die zweite Runde mit super verlockenden und einfach unschlagbaren Schnäppchen. Wer hier nicht zuschlägt, ist selbst Schuld.

Eines der größten Shopping-Events des Jahres ist wieder am Start: Der Amazon Prime Day 2021. In diesem Jahr findet er gleich an zwei Tagen – vom Montag, den 21.06 ab 00.01 Uhr bis Dienstag, 22.06.2021 um 23.59 Uhr – statt und treibt somit wieder Millionen Neugierige in den Amazon-Onlineshop. Immer mit der Hoffnung möglichst den größten Fisch fangen und am meisten Geld sparen zu können. In diesen 48 Stunden bietet der Online-Riese so ziemlich alles, wovon jeder Käufer träumt: eine Riesenauswahl an limitierten Deals, exklusive Neuheiten und Amazon-Prime-Day-Deals für etwaige Alexa-fähige Geräte.

Schnell sein lohnt sich allemal! Und damit ihr den Überblick über die besten und spannendsten Amazon-Prime-Day-Deals 2021 bekommt, versorgen wir euch brandaktuell immer hier.

Hier könnt ihr jetzt noch bis Mitternacht sparen: Blitzangebote

Kinder

Beauty

Fitness

Freizeit

Haushalt

Elektronik/Unterhaltung

Amazon Prime Day 2021: Das sind aktuell die besten Angebote

Top Blitzangebote:

Schmuck für Hals und Ohren

Für schönen Schmuck bedarf es keinen besonderen Anlass. Auch im Alltag macht er einfach glücklich. Dieses schöne Paar aus Ohrringen und einer passenden Halskette aus 925-Sterling-Silber der Firma B.Catcher rundet jedes Outfit stilvoll ab. Die schlichte Herzform mit dem gewissen Extra in Form eines funkelnden Steins eignet sich für den Alltag in Jeans und T-Shirt ebenso gut wie zu einem schicken Kleid.

Handstaubsauger

Gerade erst überall gesaugt und nach dem Frühstück sieht's unterm Tisch schon wieder schrecklich aus? Für solche Situationen gibt es zum Glück kleine Handstaubsauger. Damit ist das Gröbste behoben und vor allem schnell erledigt. Dieses Modell kommt nicht nur ohne Beutel aus, sondern kann es auch mit verschütteten Getränken oder anderen kleinen Pfützen aufnehmen. Ein perfekter Begleiter im Alltag!

Reisebügeleisen

Viele von uns kennen das Problem: Zuhause hat man seinen Koffer ordentlich gepackt und alles vorsichtig verstaut. Doch am Urlaubsort stellt man fest: Das Zerknittern konnte man nicht vermeiden. Gut, wenn man ein kraftvolles Reisebügeleisen wie dieses von AEG dabei hat. Damit sind die Hemden, Blusen und Co. ganz schnell wieder glatt und viel Urlaubszeit musste man auch nicht opfern.

Standmixer

Mit einem Standmixer wie diesem von AEG könnt ihr euch das Thema "gesunde Ernährung" deutlich vereinfachen. Im Handumdrehen sind mit ihm leckere, gesunde Säfte gemixt. Wer seine Getränke gerne "to go" genießt, muss sie nicht erst lästig umfüllen. Das Gefäß ist nämlich gleichzeitig eine Trinkflasche für unterwegs und passt zwischenzeitlich auch easy in den Kühlschrank. Auch beim Kochen kann euch der handliche Standmixer unterstützen, etwa beim Zubereiten von Pesto oder Dressings.

Porenreiniger mit Komedonenquetscher-Set

Blackheads und Whiteheads haben keine Chance mehr, wenn ihr euch erstmal den Porenreiniger mit Komedonenquetscher-Set besorgt habt! Kein Duo ist so effektiv gegen Hautunreinheiten. Schnelles Zuschlagen lohnt sich, denn Porenreiniger sind heißbegehrt.

Blackhead Maske

Pickel und Hautunreinheiten adé! Mit der richtigen Pflege seid ihr lästige Störfaktoren im Gesicht ganz schnell los. Eine Maske mit Bambus und Holzkohle sorgt für eine tiefgründige Porenreinigung.

Seamless Sporthose

Mit dem richtigen Sportoutfit lässt es sich viel leichter trainieren. Besonders praktisch sind dabei nahtlose Sporthosen, die keine Abdrücke hinterlassen und demnach auch nicht die Haut irritieren.

Springseil

Ihr wollt fitter werden, aber keine großen Geräte benutzen? Dann ist ein Springseil neben dem Hula Hoop Reifen genau das Richtige für euch! Somit sagt ihr nicht nur überflüssigen Pfunden den Kampf an, sondern tut auch noch etwas für euer Herz, dass durch das Springseilspringen gekräftigt wird.

Digitales Fieberthermometer

Durch ein digitales Fieberthermometer könnt ihr bei euch oder euren Kindern im Nu die Temperatur an der Stirn messen. Die Angaben sind genau und werden schnell ausgelesen. Besonders in Zeiten von vermehrten Viren eine sehr praktische Anschaffung!

Unschlagbare Deals für Kinder:

Windeln von Pampers

Der Amazon Prime Day kann auch für rein nützliche Käufe genutzt werden. Mit einem Monatsvorrat an Windeln von Pampers zum Beispiel. Das Beste: Ihr müsst die Kiste nicht einmal schleppen, sondern könnt sie euch einfach liefern lassen.

Aquarellfarben-Set

In den Sommerferien haben Kinder viel Zeit, sich ihren Hobbys zu widmen. Damit also keine Langeweile aufkommt, investiert am besten in ein gutes Aquarellfarben-Set, womit sich sie austoben und tolle Bilder malen können.

Glitzerkleber

Mit Glitzerkleber könnt ihr tolle Kunstwerke mit euren Kindern basteln und sie somit richtig schön verzieren. Wollt ihr mit euren Kindern eigenen Glitter-Slime herstellen, ist dieser Glitzerkleber perfekt dafür.

Sagaland von Ravensburger

Das Brettspiel Sagaland von Ravensburger ist als Spiel des Jahres ausgezeichnet worden. Ob für Kinder oder Erwachsene, jeder findet Spaß an dem Gesellschaftsspiel.

Bunte Spieldecke

Um die Welt mit alle ihren Formen und Farben zu entdecken, ist eine bunte Spieldecke perfekt. Sie bietet pure Unterhaltung, Gemütlichkeit und Schutz mit den anpassbaren Wänden.

Barbie

Barbie gehört zu den beliebtesten Spielzeugen von Kindern neben Playmobil, Lego oder Hot Wheels. Nachdem es schon ein Flugzeug, Auto, Haus und vieles mehr gibt, freut sich Barbie nun auch über einen Wohnwagen in schickem Pink.

Unschlagbare Beauty-Deals:

Coco & Eve Haarmaske

Der verwöhnende Duft von frischer Kokosnuss in den Haaren bringt das absolute Urlaubsgefühl. Die Haarmaske von Coco & Eve ist nicht umsonst so gehyped bei diversen Frauen, immerhin sorgt für für strahlendes, seidiges Haar. Pluspunkt: Der Geruch ist nicht zu aufdringlich.

Retinolserum

Falten haben keine Chance, wenn ihr Retinolserum verwendet. Die enthaltenen Stoffe - unter anderem Hyaluronsäure und die Vitamine E, B3 und A - sorgen für ein ebenmäßiges und pralles Hautbild. Auch gegen erste Altersflecken wirkt Retinolserum hervorragend.

Glanz-Shampoo für trockene Haare

Vor allem im Sommer kann unser Haar schnell ausgetrocknet wirken durch die Sonne. Sante Naturkosmetik wirkt mit seinem Glanz-Shampoo mit Bio-Orange und Kokos dem Frizz-Look entgegen und sorgt für glänzendes Haar.

Couperose Creme

Beim Amazon Prime Day warten auch im Beauty-Bereich viele Angebote auf euch. Wie die Couperose Creme von Logona, die euch schnelle Linderung verspricht und die Spannkraft erhöht.

Zuckerpaste von Veet

Dauerhafte Haarentfernung ist entweder teuer oder schmerzhaft. Mithilfe von Zuckerpaste soll der Haarentfernungsvorgang jedoch so schmerzlos wie möglich vonstattengehen. Das enthaltene Arganöl pflegt die Haut nach dem Prozess und sorgt für seidig-glatte Haut.

Hornhautentferner von Scholl Velvet

Gerade im Sommer träumen wir von Babyweicher Haut an den Füßen. Schließlich sollen unsere Füße in den Sandalen nicht aussehen wie die eines Bauarbeiters. Scholl Velvet bietet einen elektronischen Hornhautenferner an, der sanft zu eurer Haut ist und alles problemlos entfernt. Und das Praktische ist, dass ihr die Rollen einfach austauschen könnt, wenn sie nicht mehr zu gebrauchen sind.

IPL-Gerät

Haarfrei durch den Sommer? Mit diesem IPL-Gerät entfernt ihr dauerhaft eure Haare – und das Beste: Heute gibt es das Gerät zum Schnäppchenpreis!

Lockenstab

Eine Lockenpracht à la Sarah Jessica Parker hättet ihr auch gern? Mit dem hochwertigen Lockenstab von Remington zaubert ihr euch im Nu glänzend weiche Locken.

Anti-Aging-Creme

Mit der Anti-Aging-Creme von Satin Naturel schenkt ihr eurer Haut ausreichend Feuchtigkeit und bringt ihr so die jugendliche Elastizität zurück!

Unschlagbare Fitness-Deals:

Yoga-Block

Ob Yoga oder Pilates, ein Block ist für bestimmte Einheiten einfach sinnvoll. Wenn ihr euer Trainings-Ensemble rund um die Yogamatte erweitern wollt, dann ist ein Yoga-Block auf jeden Fall nötig, besonders wenn ihr etwas verkürzt seid.

Faszienrollen

Eine Verspannung oder Verkrampfung nach dem Sport kann sehr unangenehm werden. Deshalb lohnt sich eine Investition in ein Faszienrollen-Set. Mitgeliefert wird auch eine Anleitung, damit ihr euch bei dem Gebrauch nicht verletzt und sie effektiv anwenden könnt.

Fitbit Versa 2 - Smartwatch

Sie misst die Qualität deines Schlafs, deine Herzfrequenz während des Trainings und hilft dir so gesund und fit zu bleiben. Hol dir die Fitbit Versa 2 jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis!

Massagepistole

Wohltuende Entspannung für beanspruchte Muskeln: Die Sportstech Massagepistole massiert Nacken, Schulter, Rücken, Waden oder Oberschenkel in der wünschten Intensität von Stufe 1 bis 10. Auch verschiedene Aufsätze sind enthalten.

Unschlagbare Freizeit-Deals:

Strandmuschel

Mit Kindern an den Strand oder einfach im heimischen Garten – gerade zur Mittagszeit ist ein schattiges Plätzchen Gold wert. Mit dieser Strandmuschel habt ihr den Sonnenschutz für eure Liebsten immer dabei. Die praktische Pop-up-Technik macht den Aufbau kinderleicht und vor allem schnell.

Bollerwagen

Für den nächsten Familienausflug in den Tierpark oder den Wald ist ein Bollerwagen äußerst praktisch. Nicht nur die Kinder finden darin Platz, wenn sie nicht mehr laufen können sondern auch die Getränke und das Essen. Durch das Dach ist alles bestens vor der Sonne geschützt.

Hängematte

Entspannte Stunden im heimischen Garten mit einem Buch oder der Lieblingsmusik - fehlt nur noch die Hängematte dazu, um es sich so richtig gemütlich zu machen und die Seele baumeln zu lassen.

Unschlagbare Haushalts-Deals:

Kaffeemaschine

Kaffeeliebhaber werden die Maschine der Qualitäts- und Traditionsmarke Miele lieben. Der Vollautomat zaubert jegliche Kaffeespezialitäten – mit oder ohne Milchschaum. Unschlagbare Argumente: Ihr könnt nicht nur zwischen unterschiedlichen Zubereitungen wählen, sondern auch die Wassermenge und -temperatur programmieren, den Mahlgrad bestimmen und die Milchmenge einstellen. So individuell kann Kaffeegenuss sein. Dazu kommt eine einfache Reinigung durch geschirrspülergeeignete Einzelteile!

3-in-1-Bodenreiniger

Mit dem 3-in-1-Bodenreiniger der Marke Bissell lebt ihr in Zukunft sorgenfrei, wenn es um Staub und Schmutz geht. Mit dem Crosswave Pet Pro saugt und wischt ihr eure Böden – sowohl Hartböden als auch Teppiche – in einem Arbeitsschritt und gebt Tierhaaren keinerlei Chance.

Wasserfilter

Wenn ihr keine Flaschen mehr aus dem Supermarkt nach Hause schleppen wollt, dann ist ein Wasserfilter ideal für euch. Dank seiner auswechselbaren Filter habt ihr immer frisches Leitungswasser, das ihr bedenkenlos trinken könnt.

Insektenstichheiler

Im Sommer werden wir von Insekten belagert und oft auch gestochen. Cremes helfen hierbei meistens schon ganz gut, doch von Beurer gibt es einen Insektenstichheiler, mit dem ihr in Windeseile Schwellungen und Juckreiz lindert.

Saugroboter

Wer den Haushalt gern von intelligenten Maschinen übernehmen lässt, ist mit einem Saugroboter gut beraten. Das Modell von iRobot nimmt es dabei mit Hartböden, Teppichen und sogar Tierhaaren auf. Per App – quasi von der Couch aus – kann der Saugroboter gesteuert werden.

Bosch Akku-Schlagbohrschrauber

Ob Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen, mit dem Akku-Schlagbohrschrauber von Bosch wird die handwerkliche Tätigkeit zum Kinderspiel für euch. Die Käufer:innen sind begeistert!

EMMA One Matratze

Eine neue Matratze gefällig? Diese EMMA One Matratze ist nicht nur der Testsieger vom Stiftung Warentest, sondern auch der Bestseller schlechthin auf Amazon. Zugreifen lohnt sich!

SodaStream Crystal 2.0

Keine Lust mehr auf Getränke schleppen? Mit dem SodaStream Crystal 2.0 hat die Qual ein Ende. Leitungswasser wird in prickelndes Sprudelwasser verwandelt, das aus den edlen Glaskaraffen besonders frisch schmeckt. Und das Beste: Die Karaffen sind spülmaschinenfest und daher leicht zu reinigen.

Jamie Oliver Pfanne

Der Bestseller schlechthin ist und bleibt die Jamie Oliver Pfanne von Tefal. Verständlich, denn mit ihr zu Kochen ist ein wahrer Genuss! Das Beste: Sie besitzt den weltweit ersten in die Pfanne integrierten Temperaturanzeiger! So seht ihr, wann die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat.

Unschlagbare Elektronik-Deals:

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Tiefe Sounds, ganz ohne die Nebengeräuschen um einen herum. Noise Cancelling ist ein Segen für jeden, der seine Musik, Telefonate oder Hörspiele ungestört hören möchte. Mit den Bose Noise Cancelling Headphones 700 könnt ihr all das erleben – und heute auch noch zum unschlagbaren Preis!

Samsung Galaxy Tablet

Es ist Zeit für ein neues Tablet? Perfekt, denn mit dem beliebten Samsung Galaxy Tab A7 könnt ihr unter anderem eurem Job nachgehen, im Internet surfen, Fotos schießen und Serien streamen. Es hat ein gutes Display und sehr guten Sound.

Elektrische Zahnbürste

Eine gründliche Reinigung wie nach dem Zahnarztbesuch – klingt für euch wie im Traum? Ist es auch, denn die elektrische Zahnbürste von Philips Sonicare bietet unter anderem 2 Putzprogramme und eine Andruckkontrolle. Timer und Reiseetui inklusive!

Kindle Paperwhite

Ob am Strand, zu Hause im Garten oder am Pool, der Kindle Paperwhite ist wasserfest und dank des integrierten und verstellbaren Licht überall mit hinzunehmen. So einfach war Lesen und Entspannen selten!

Fire TV Stick

Der Klassiker unter den Amazon-Prime-Day-Deals ist auch 2021 wieder der Fire TV Stick. So könnt ihr all eure Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung starten und steuern – und das bei einer grandiosen Bildauflösung.

Amazon Prime Day 2021: Exklusive Vorteile genießen

Alles, was ihr braucht, um die exklusiven Angebote des Amazon Prime Days 2021 shoppen zu können, ist eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Weitere Vorteile könnt ihr bei diesen Abos genießen.

Amazon Prime

Ihr besitzt noch kein Amazon-Prime-Abo? Wenn ihr hier einen kostenlosen Probemonat für 30 Tage abschließen, könnt ihr ganz bequem die exklusiven Schnäppchen shoppen.

Amazon Music Unlimited

Nur für kurze Zeit (bis zum 22. Juni 2021!) und exklusiv für Amazon-Prime-Mitglieder gibt es beim Kauf eines Echo Dot 4. Generation Amazon Music Unlimited für 6 Monate gratis dazu. Anschließend zahlt ihr 7,99 Euro im Monat. Was ein mega Amazon-Prime-Day-Deal!

Amazon Prime Video

unendlich viele Filme und Serien streamen? Kein Problem, denn mit Amazon Prime Video könnt ihr genau das hier tun. Das Beste: Die ersten 30 Tage sind sogar kostenlos, danach kostet es 7,99 Euro im Monat. Ihr möchtet? Kein Problem, denn mit Amazon Prime Video könnt ihr genau dastun. Das Beste:, danach kostet es 7,99 Euro im Monat.

Amazon Kids+

über 10.000 beliebten, werbefreien und kindgerechten Büchern, etlichen Filmen, Audible-Hörbüchern und Hörspielen, Spielen, TV-Serien und pädagogisch wertvollen Lern-Apps entspricht genau euren Vorstellungen? Dann ist dieser Amazon-Prime-Day-Deal (abschließbar bis 22. Juni 2021!) hier von Amazon Kids+ das, wonach ihr sucht: Zahlt 3 Monate lang nur 0,99 Euro mit der Familienmitgliedschaft. Eine bunte Vielfalt mitentspricht genau euren Vorstellungen? Dann ist dieservon Amazon Kids+ das, wonach ihr sucht: Zahltmit der Familienmitgliedschaft.

Audible

Noch bis zum 22. Juni 2021 könnt ihr 6 Monate Audible-Hörbücher für 2,95 Euro hier Danach kostet euch das Abo 9,95 Euro pro Monat. könnt ihrDanach kostet euch das Abo 9,95 Euro pro Monat.

Kindle Unlimited

hier , so könnt ihr aus über eine Million Kindle eBooks, eMagazinen und tausenden Hörbüchern jeden Tag ganz nach eurem Geschmack das lesen oder hören, wonach euch gerade ist. Jederzeit kündbar! Schnell sein lohnt sich auch bei diesem Amazon-Prime-Day-Deal! Denn bis zum 22. Juni 2021 gibt es, so könnt ihr aus über eine Million Kindle eBooks, eMagazinen und tausenden Hörbüchern jeden Tag ganz nach eurem Geschmack das lesen oder hören, wonach euch gerade ist. Jederzeit kündbar!

Baby-Wunschliste

hier anlegt, erhaltet ihr nicht nur ein gratis Willkommensgeschenk, sondern bekommt zusätzlich bis zu 15 Prozent auf eure Baby-Wunschliste-Produkte. Einfach nach der Erstellung einer Baby-Wunschliste den Code "BWL15" eingeben. Ihr erwartet ein Baby oder kennt jemanden, der ein Baby erwartet? Wenn ihranlegt, erhaltet ihr nicht nur, sondern bekommt. Einfach nach der Erstellung einer Baby-Wunschliste deneingeben.

