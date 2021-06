Auf die Plätze, fertig, los! Die Amazon-Prime-Day-Deals starten heute – und so viel sei schon jetzt verraten: Die Preise sind heiß, super verlockend und einfach unschlagbar. Wer hier nicht zuschlägt, ist selbst Schuld.

Eines der größten Shopping-Events des Jahres ist wieder am Start: Der Amazon Prime Day 2021. In diesem Jahr findet er gleich an zwei Tagen – vom Montag, den 21.06 ab 00.01 Uhr bis Dienstag, 22.06.2021 um 23.59 Uhr – statt und treibt somit wieder Millionen Neugierige in den Amazon-Onlineshop. Immer mit der Hoffnung möglichst den größten Fisch fangen und am meisten Geld sparen zu können. In diesen 48 Stunden bietet der Online-Riese so ziemlich alles, wovon jeder Käufer träumt: eine Riesenauswahl an limitierten Deals, exklusive Neuheiten und Amazon-Prime-Day-Deals für etwaige Alexa-fähige Geräte.

Schnell sein lohnt sich allemal! Und damit ihr den Überblick über die besten und spannendsten Amazon-Prime-Day-Deals 2021 bekommt, versorgen wir euch brandaktuell immer hier.

Amazon Prime Day 2021: Das sind aktuell die besten Angebote

Top 6 Blitzangebote:

Elektrische Kühlbox

Perfekt für Reisen mit dem Auto oder LKW, dem Ausflug mit dem Boot oder einfach für zu Hause: Diese elektrische Kühlboxhält alles frisch und kalt, was ihr hineinlegt. Das Beste: Heute spart ihr über 50 Prozent!

Hängematte

Ob für Reisen, Strand oder den eigenen Garten, eine Hängematte lädt immer zum Entspannen und Verweilen ein. Ihr habt noch keine? Na dann, greift schnell zu und spart über 50 Prozent!

LED-Lichterkette

Ihr seid auf der Suche nach mehr Gemütlichkeit? Mit dieser LED-Lichterkette könnt ihr schnell für eine romantische Stimmung in Haus und Garten sorgen!

Hula Hoop

Affiliate Link -49% Hula Hoop Reifen für Kinder und Erwachsene Jetzt shoppen 29,59 € 58,99 €

Hula Hoop ist derzeit total angesagt! Mit diesem Reifen könnt ihr super effektiv eure Bauchmuskeln trainieren und eure Koordination und Ausdauer verbessern.

Magnet-Fliegengitter

Seid ihr derzeit auch schon so genervt von den vielen Fliegen im Haus? Mit diesem Magnet-Fliegengitter habt ihr schnell wieder eure Ruhe.

Komedonenquetscher

Vorbei mit den lästigen und unschönen Mitessern! Dieses 6-teilige Komedonenquetscher-Set ist nicht nur verdammt beliebt, sondern entfernt schnell und unkompliziert eure Mitesser, eingewachsene Haare und Co.

Unschlagbare Deals:

Standmixer

Affiliate Link -65% Russell Hobbs Standmixer, inkl. 2 BPA-freie & spülmaschinenfeste Trinkflaschen Deckel Jetzt shoppen 20,99 € 59,99 €

Ob für die Zubereitung von Smoothies, leckeren Dips, Pestos, Müslis, Cocktails und zum Crushen von Eis, dieser Standmixer zaubert euch in Sekundenschnelle leckere Drinks und Snacks.

Crêpes Maker

Süße Leckereien sind total euers? Mit diesem Crêpes Maker riecht euer Zuhause wie auf dem Jahrmarkt – und das Beste: Ihr spart heute über 50 Prozent.

Saugwischer

Affiliate Link -36% Bissell Crosswave Pet Pro 3-in-1 Bodenreiniger Jetzt shoppen 224,49 € 349,99 €

Ihr träumt schon lange von einem Saugwischer? Heute gibt es den beliebten Bissell 3-in-1 Bodenreiniger satte 36 Prozent günstiger! Er eignet sich für Hartböden und Teppiche, saugt und wischt Böden gleichzeitig und ist speziell für Haustier-Haushalte (muss aber nicht).

EMMA One Matratze

Affiliate Link -21% Bestseller: EMMA One Matratze, TESTSIEGER Stiftung Warentest Jetzt shoppen 157,21 € 199,00 €

Eine neue Matratze gefällig? Diese EMMA One Matratze ist nicht nur der Testsieger vom Stiftung Warentest, sondern auch der Bestseller schlechthin auf Amazon. Zugreifen lohnt sich!

Gaming-Stuhl

Ein ergonomischer Stuhl mit verstellbarer Armlehne und einstellbarem Neigungswinkel bringt dieser Gaming-Stuhl mit sich. Definitiv ein Bestseller mit unschlagbarem Rabatt!

Drohne mit Zubehör

Affiliate Link -30% Bestseller: Drohne mit Zubehör Jetzt shoppen 349,00 € 499,00 €

Sie sind vermehrt am Himmel zu sehen, die Rede ist von Drohnen. Diese Drohne bekommt ihr heute besonders günstig – und das auch noch inklusive Zubehör. So könnt ihr eure eigenen tollen Luftaufnahmen erstellen!

Spülmaschinentabs

Eure Spülmaschinentabs sind aufgebraucht? Dann spart hier heute satte 40 Prozent auf die beliebte Marke Finish.

Samsung Galaxy Tablet

Affiliate Link -42% Samsung Galaxy Tab A7, verschiedene Farbe und Stile Jetzt shoppen 132,05 € 229,00 €

Es ist Zeit für ein neues Tablet? Perfekt, denn mit dem beliebten Samsung Galaxy Tab A7 könnt ihr unter anderem eurem Job nachgehen, im Internet surfen, Fotos schießen und Serien streamen. Es hat ein gutes Display und sehr guten Sound.

Sonnenschirm

Affiliate Link -38% Schneider Sonnenschirm, verschiedene Farben und Stile Jetzt shoppen 121,78 € 199,00 €

Der Sommer fängt gerade erst richtig an, da sollte ein Sonnenschirm als bequemer Schattenspender auf keinen Fall fehlen. Auf diesen hier von Schneider mit Gestell und Plattenständer bekommt ihr heute über 35 Prozent.

Hochdruckreiniger

Ihr sucht noch die Lösung für starke Verschmutzungen? Ob Autos, Motor- und Fahrräder, Gartengeräte, Balkon- und Gartenmöbel, Zäune und Wege, mit dem Kärcher Hochdruckreiniger beseitigt ihr den Schmutz mühelos und effizient.

Maxi-Cosi Babyschale

Sie soll die leichteste Babyschale sein – und ist aufgrund dessen schon super beliebt bei Eltern: die Tinca i-Size Babyschale von Maxi-Cosi. Zudem sieht sie sehr schick aus, ist sicher, gut verarbeitet und bequem.

Akku-Handstaubsauger

Ein Handstaubsauger ist perfekt, um schnell mal kleine Mengen an Schmutz wegzusaugen. Dieser hier ist kabel- und beutellos, so ist das Saugen ruckzuck erledigt.

Saugroboter

Affiliate Link -30% Saugroboter mit automatischer Absaugstation Jetzt shoppen 689,99 € 999,00 €

Ob Staub, Schmutz oder Tierhaare, der iRobot Saugroboterreinigt eure Wohnung im Nu – und das, ohne, dass ihr dabei sein müsst. Dank der intelligenten Raumerfassung funktioniert das nämlich ganz von allein.

Jamie Oliver Pfanne

Affiliate Link -54% Bestseller: Jamie Oliver Pfanne, verschiedene Größen Jetzt shoppen 40,55 € 87,99 €

Der Bestseller schlechthin ist und bleibt die Jamie Oliver Pfanne von Tefal. Verständlich, denn mit ihr zu Kochen ist ein wahrer Genuss! Das Beste: Sie besitzt den weltweit ersten in die Pfanne integrierten Temperaturanzeiger! So seht ihr, wann die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat.

Elektrische Zahnbürsten

Affiliate Link -52% Oral-B iO 8 Elektrische Zahnbürste im Doppelpack, verschiedene Farben Jetzt shoppen 219,99 € 459,12 €

Eine gründliche Reinigung wie nach dem Zahnarztbesuch – klingt für euch wie im Traum? Ist es auch, denn die elektrischen Zahnbürsten von Oral-B sind unter anderem mit einer revolutionären Magnet-Technologie, Mikrovibrationen, 6 Putzprogrammen und einem Farbdisplay ausgestattet. Reiseetui inklusive!

Kaffeevollautomat

Euer Tag startet immer mit einem Kaffee? Dann ist dieser Kaffeevollautomat von Philips genau das, wonach ihr sucht, denn mit ihm bekommt ihr leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen im Handumdrehen.

Klimagerät

Affiliate Link -25% De'Longhi Pinguino Eco mobiles Klimagerät, verschiedene Stile Jetzt shoppen 450,10 € 599,00 €

Ihr sucht eine Abkühlung bei diesen Temperaturen für die ganze Wohnung? Das Klimagerät mit Abluftschlauch von De'Longhi ist der perfekte Luftentfeuchter mit Wohlfühlklima. Es gibt ihn in verschiedenen Stilen, sodass jeder Raum ausreichend heruntergekühlt werden kann. Ein Träumchen, dieser Amazon-Prime-Day-Deal!

Schlauchboot

Affiliate Link -25% Intex Seahawk Schlauchboot, unterschiedliche Größen Jetzt shoppen 59,95 € 79,90 €

Derzeit sieht man sie überall auf dem Wasser: Schlauchboote. Hier können Sie einen der beliebten Modelle günstiger shoppen. Das Beste: Ihr könnt euch eure gewünschte Größe noch aussuchen. Nur solange der Vorrat reicht!

SUP-Board

Ihr liebt alles, was mit Wassersport zu tun hat? Dann braucht ihr unbedingt dieses SUP-Board-Set. Es eignet sich besonders gut für Anfänger, aber auch Fortgeschrittene fühlen sich auf dem Board wohl.

Mähroboter

Ein Mähroboter für kleine Gärten bis 300 Quadratmetern war schon immer euer Traum? Dann schlagt heute zu, denn mit diesem Bestseller-Mähroboter macht ihr garantiert nichts falsch!

Kindle Paperwhite

Affiliate Link -35% Kindle Paperwhite, verschiedene Farben Jetzt shoppen 89,99 € 139,99 €

Ob am Strand, zu Hause im Garten oder am Pool, der Kindle Paperwhite ist wasserfest und dank des integrierten und verstellbaren Licht überall mit hinzunehmen. So einfach war Lesen und Entspannen selten!

Fire TV Stick

Affiliate Link -51% Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Jetzt shoppen 28,99 € 59,99 €

Der Klassiker unter den Amazon-Prime-Day-Deals ist auch 2021 wieder der Fire TV Stick. So könnt ihr all eure Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung starten und steuern – und das bei einer grandiosen Bildauflösung.

Bosch Akku-Schlagbohrschrauber

Affiliate Link -42% Bosch Professional, Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2x2,0 Ah Akku Ladegerät Jetzt shoppen 96,99 € 169,00 €

Ob Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen, mit dem Akku-Schlagbohrschrauber von Bosch wird die handwerkliche Tätigkeit zum Kinderspiel für euch. Die Käufer:innen sind begeistert!

Kinderarmbanduhr

Affiliate Link -44% Kinderarmbanduhr von s.Oliver, verschiedene Farben Jetzt shoppen 22,00 € 39,95 €

Euer Kind kommt bald in die Schule? Diese Armbanduhr von s.Oliver sorgt sicherlich zum Schulanfang für strahlende Augen. Das perfekte Geschenk zur Einschulung!

Laufuhr

Affiliate Link -42% Garmin Forerunner 45S Laufuhr Jetzt shoppen 114,00 € 199,99 €

Ihr sucht eine GPS-Laufuhr im schlanken Design mit umfangreichen Lauffunktionen, Trainingsplänen und Herzfrequenzmessung am Handgelenk? Die Laufuhr von Garmin bringt genau diese Funktionen mit – und motiviert euch für den nächsten Lauf.

IPL-Gerät

Haarfrei durch den Sommer? Mit diesem IPL-Gerät entfernt ihr dauerhaft eure Haare – und das Beste: Heute gibt es das Gerät zum Schnäppchenpreis!

Lockenstab

Affiliate Link -60% Remington Lockenstab Pearl Profi Jetzt shoppen 15,89 € 39,99 €

Eine Lockenpracht à la Sarah Jessica Parker hättet ihr auch gern? Mit dem hochwertigen Lockenstab von Remington zaubert ihr euch im Nu glänzend weiche Locken.

Anti-Aging-Creme

Mit der Anti-Aging-Creme von Satin Naturel schenkt ihr eurer Haut ausreichend Feuchtigkeit und bringt ihr so die jugendliche Elastizität zurück!

Porenreiniger

Mitesser, abgestorbene Haut, Fett und Make-up-Rückstände effektiv entfernen, das funktioniert am besten mit diesem Porenreiniger. Mit 5 unterschiedlichen Saugkräften und 4 Reinigungsaufsätzen beschert er uns eine reine und schöne Haut. Von diesem Prime-Day-Deal träumen wir schon lange!

Radlerhose

Affiliate Link -22% Radlerhose für Frauen Jetzt shoppen 21,59 € 27,99 €

Ihr seid viel mit dem Fahrrad unterwegs? Dann sollte eine elastische, atmungsaktive Radlerhose auf keinen Fall fehlen. Pluspunkt: Dank des breiten und dichten Polsters wird so jede Fahrradtour zu einem schmerzfreien Erlebnis!

Amazon Prime Day 2021: Exklusive Vorteile genießen

Alles, was ihr braucht, um die exklusiven Angebote des Amazon Prime Days 2021 shoppen zu können, ist eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Weitere Vorteile könnt ihr bei diesen Abos genießen.

Amazon Prime

Ihr besitzt noch kein Amazon-Prime-Abo? Wenn ihr hier einen kostenlosen Probemonat für 30 Tage abschließen, könnt ihr ganz bequem die exklusiven Schnäppchen shoppen.

Amazon Music Unlimited

Nur für kurze Zeit (bis zum 22. Juni 2021!) und exklusiv für Amazon-Prime-Mitglieder gibt es beim Kauf eines Echo Dot 4. Generation Amazon Music Unlimited für 6 Monate gratis dazu. Anschließend zahlt ihr 7,99 Euro im Monat. Was ein mega Amazon-Prime-Day-Deal!

Affiliate Link -58% Amazon-Bestseller: Echo Dot (4. Generation), Smarter Lautsprecher mit Alexa, verschiedene Farben Jetzt shoppen 24,99 € 59,99 €

Amazon Prime Video

unendlich viele Filme und Serien streamen? Kein Problem, denn mit Amazon Prime Video könnt ihr genau das hier tun. Das Beste: Die ersten 30 Tage sind sogar kostenlos, danach kostet es 7,99 Euro im Monat. Ihr möchtet? Kein Problem, denn mit Amazon Prime Video könnt ihr genau dastun. Das Beste:, danach kostet es 7,99 Euro im Monat.

Amazon Kids+

über 10.000 beliebten, werbefreien und kindgerechten Büchern, etlichen Filmen, Audible-Hörbüchern und Hörspielen, Spielen, TV-Serien und pädagogisch wertvollen Lern-Apps entspricht genau euren Vorstellungen? Dann ist dieser Amazon-Prime-Day-Deal (abschließbar bis 22. Juni 2021!) hier von Amazon Kids+ das, wonach ihr sucht: Zahlt 3 Monate lang nur 0,99 Euro mit der Familienmitgliedschaft. Eine bunte Vielfalt mitentspricht genau euren Vorstellungen? Dann ist dieservon Amazon Kids+ das, wonach ihr sucht: Zahltmit der Familienmitgliedschaft.

Audible

Noch bis zum 22. Juni 2021 könnt ihr 6 Monate Audible-Hörbücher für 2,95 Euro hier Danach kostet euch das Abo 9,95 Euro pro Monat. könnt ihrDanach kostet euch das Abo 9,95 Euro pro Monat.

Kindle Unlimited

hier , so könnt ihr aus über eine Million Kindle eBooks, eMagazinen und tausenden Hörbüchern jeden Tag ganz nach eurem Geschmack das lesen oder hören, wonach euch gerade ist. Jederzeit kündbar! Schnell sein lohnt sich auch bei diesem Amazon-Prime-Day-Deal! Denn bis zum 22. Juni 2021 gibt es, so könnt ihr aus über eine Million Kindle eBooks, eMagazinen und tausenden Hörbüchern jeden Tag ganz nach eurem Geschmack das lesen oder hören, wonach euch gerade ist. Jederzeit kündbar!

Baby-Wunschliste

hier anlegt, erhaltet ihr nicht nur ein gratis Willkommensgeschenk, sondern bekommt zusätzlich bis zu 15 Prozent auf eure Baby-Wunschliste-Produkte. Einfach nach der Erstellung einer Baby-Wunschliste den Code "BWL15" eingeben. Ihr erwartet ein Baby oder kennt jemanden, der ein Baby erwartet? Wenn ihranlegt, erhaltet ihr nicht nur, sondern bekommt. Einfach nach der Erstellung einer Baby-Wunschliste deneingeben.

