Princess + Prince of Wales Vertrauter offenbart: So steht es um ihre Ehe

Ein schweres Jahr liegt hinter Catherine, Princess of Wales, und Prinz William: Die letzten Monate waren unter anderem von Abschied und Konflikten geprägt. Ein Palast-Insider gibt jetzt private Einblicke in ihre Ehe.

Der Tod und die Beerdigung von Queen Elizabeth, †96, die demütigenden Aussagen von Prinz Harry, 39, und Herzogin Meghan, 42, ihre neuen Rollen innerhalb der Königsfamilie: Hinter Prinz William, 41, und Catherine, Princess of Wales, 41, liegen schwierige Monate. Zwischen Trauer und Konflikten mischten sich auch immer wieder schöne bewegende Momente: Der historisch Tag der Krönung von König Charles, 74, und gemeinsame Auftritte mit ihren Kindern dürften für das Ehepaar Highlights des letzten Jahres gewesen sein.

"Prinz William sagt jedem, der es hören will, dass er es ohne Kate nicht schaffen könnte"

Mit allen Hoch- und Tiefpunkten wird deutlich: William und Catherine hatten einiges zu überstehen und zu verarbeiten – und das wirkt sich auch auf ihre Beziehung zueinander aus. Wie ein Mitarbeiter des Palastes jetzt gegenüber dem Magazin "Us Weekly" öffentlich macht, ist ihre Ehe vor allem von Ehrfurcht voreinander geprägt. "William sagt jedem, der es hören will, dass er es ohne Kate nicht schaffen könnte, und sie erwidert das", so die Quelle. Man sei sich weiterhin sicher, dass "William und Kate mehr denn je auf einer Wellenlänger sind." Weiter heißt es: "Sie wissen zu schätzen, was sie aneinander haben. Für sie steht die Familie an erster Stelle, und das wird sie auch immer bleiben."

Der Tod von Queen Elizebeth riss am 8. September 2022 ein tiefes Loch in die Royal Family. Den Abschied ihrer Großmutter und der Urgroßmutter ihrer drei Kinder beschäftigt William und Catherine auch ein Jahr später noch. "Ihr Tod hat sie sehr hart getroffen", weiß der Insider, "In vielerlei Hinsicht begreifen sie erst jetzt, dass sie tot ist."

Neue öffentliche Zuneigung spricht Bände

Dass sich Ehepaare der Königsfamilie unter den Augen der Öffentlichkeit ihre körperliche Zuneigung zeigen, ist selten. Prinz Harry und Herzogin Meghan machten durch ihre Körpersprache seit jeher deutlich, wie nah sie sich stehen, während insbesondere Prinz William eher zurückhaltend war. Doch auch das änderte sich in den letzten Monaten. "William war früher ziemlich unbeholfen, wenn es darum ging, viel Zuneigung zu zeigen", erinnert sich der Insider, "aber Kate hat ihm geholfen, sich zu entspannen."

Auch, wenn das Ehepaar in der Öffentlichkeit keine Händchen hält oder sich auf den Mund küsst, sind Momente der Zuneigung öfter vorgekommen. Hier ein Küsschen auf die Wange, dort ein Arm um die Hüfte des anderen oder Kates niedlicher Klaps auf Williams Po: Sie zeigen sich nicht nur privat, dass sie füreinander da sind – komme, was wolle.

Verwendete Quelle: usmagazine.com, Dana Press, gettyimages.de

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.